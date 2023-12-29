Atakum Sahilinde Kilise Var Cami Hala Yok!

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, Atakum sahiline iki cami ve üç mescidin yapılacağını açıklamış olmasına rağmen Atakum sahilinde bütün ihtişamıyla Samsun Agape Protestan Kilisesi duruyorken cami hala yok.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, 28 Haziran 2020 tarihinde basına akseden açıklamasında, Atakum sahiline iki cami ve üç mescidin yapılacağının sözünü vermiş olmasına rağmen Atakum sahiline henüz bir cami dahi yaptırmadı.

Atakumlu eğitimcilerden oluşan Atakum Diriliş Grubu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i makamında ziyaret ederek, Atakum Sahiline Camii yapılması için başlattıkları ve 24 saatte 500 imzaya ulaşan imza ve Cami talep dilekçelerini teslim etmişlerdi.

Atakum Diriliş Grubu, Cami talep dilekçesinde, Samsun Atakum Sahilinin şehirle bütünleştiği için gencinden yaşlısına bütün halkın her gün uğradığı, Atakumlunun yürüyüş yolu ve bir çekim alanı olduğuna temas ederek, Atakum sahilinin sadece denize girilen bir yer olmadığına dikkat çekmişlerdi.

Atakum Sahilinde 25 km’lik insanların en çok tercih ettiği sahil kesiminde hiç mescit bulunmadığına ve birden fazla kilise olduğuna da vurgu yapılan cami talep dilekçesinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den bu eksikliğin giderilmesi istenmişti.

BAŞKAN DEMİR BİR CAMİ ÜÇ MESCİD SÖZÜ VERDİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Diriliş Grubu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atakum sahiline iki adet Cami ve üç adet mescidin projelendirildiği ve yer belirleme çalışmalarının devam edildiğini, yaz sezonunun bitmesi ile inşaata başlanacağını belirtmişti.

Camilerden birinin İskele Cami olarak inşa edileceğini belirten Demir, yer belirleme çalışmaları için Şehit Selim Kiraz Parkı, Golf sahasının Atakum tarafındaki geniş alanı veya Yalı Kafenin yerine yapılacak Millet Kıraathanesi önünü değerlendirdiklerini kaydetmişti.

BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİLMİŞTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini dile getiren Atakum Diriliş Grubu, “Başkan Mustafa Demir yüzümüzü güldürdü. Atakum Sahili bir plajdan çok tüm Atakumlunun buluşma alanıdır. Bu alanda eksik olan, yıllardır beklenen, özlem duyulan adımın sonunda atılacağı haberi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizleri güler yüz ile karşılayan ve talebimizi yerine getirme sözü veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek ziyaretten beklenilen maksadın hasıl olduğunu kaydetmişlerdi.

Ne var ki o günden bugüne Atakum Sahiline cami yapımıyla alakalı olarak hiçbir adım atmayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir vermiş olduğu sözü tutmadı.

https://www.akasyam.com/atakum-sahilinde-kilise-var-cami-hala-yok-191964/