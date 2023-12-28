Kudüs’teki Ermeni toplumu saldırıya uğradı

Kudüs’teki Ermeni Kilisesi’nin mülkünü korumak için nöbet tutan Ermeniler 30 kişilik maskeli, sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Israelahayer.com sitesinin haberine göre saat 12.40’ta siyah kıyafetli, maskeli, yaklaşık 30 kişilik bir grup, ellerinde sopalar, göz yaşartıcı gaz bombaları ile Ermeni Mahallesi’ndeki Ermenilere saldırdı.

Ermeni gençleri ve din adamları, saldırıya direndi ve 200 metre yakındaki polis memurları olay yerine gelmekte gecikmesine rağmen bölgeyi korumaya devam ettiler.

Saldırı durduruldu, iki Ermeni gözaltına alındı

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, çok sayıda rahip, papaz ve Ermeni İlahiyat Akademisi öğrencisinin yanı sıra bazı Ermenilerin de yaralandığını bildirdi.

Patrikhane, “Bu saldırı, arazi konusunda Kudüs Bölge Mahkemesi’ne dava açtığımız için aldığımız kriminal bir yanıttır” dedi.

Kudüs Ermeni Patrikliği Ermeni mahallesindeki bir araziyi İsrail hükümetine yakın olduğu belirtilen iki işadamına kiralamış, tepkiler üzerine sözleşmeyi feshetmişti.

Fesihten bu yana bazı fanatik Yahudiler bölgede nöbet tutan Ermenilere saldırılar düzenliyor.

Kudüs Ermeni Patrikliği, İsrail Hükümeti ve polisine, Ermeni Patrikhanesi ve Cemaatine karşı saldırıları organize ettiği gerekçesiyle söz konusu işadamları Danny Rothman (Rubenstein) ve George Warwar (Hadad) hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Patrikhane, “İsrail bir hukuk ve düzen devletidir ve bu tür suç teşkil eden davranışlara hoşgörü gösterilemez ve cezasız bırakılamaz” dedi.

Agos