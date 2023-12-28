Kim Kardashian’dan Yılbaşı için aile fotoğrafları (Foto)

Ünlü ABD’li Ermeni model ve dünya çapındaki şirketlerin reklam kampanyalarına katılan Kim Kardashian Instagram hesabında ailesiyle birlikte çekilmiş bir yeni yıl fotoğraf serisi paylaştı.

Medyanın dikkatini çeken şey, Kim Kardashian’ın evinin yeni yıl süslemesiydi. Televizyon yıldızı, evinin koridoruna birçok beyaz dev noel ağacı yerleştirdi ve oturma odasında da bir tane daha bulunuyordu. Banyo yakınındaki balkonda, ışıltılı süslemelerle süslenmiş yeşil noel ağaçları da konulmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/27/Kim-Kardashian-Y%C4%B1lba%C5%9F%C4%B1/264808