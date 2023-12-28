Jacques Delors: Avrupa Birliği için ‘Hristiyan kulübü’ diyen ve 98 yaşında ölen ‘modern AB’nin mimarı’

“Modern Avrupa Birliği’nin mimarı” olarak görülen eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında öldü.
Delors’un ölüm haberini kızı Martine Aubry paylaştı.
Aubry babasının Çarşamba sabahı Paris’teki evinde uykusunda öldüğünü söyledi.
Fransız politikacı, Avrupa Birliği içinde insanların, ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına olanak tanıyan ortak pazarın yaratılmasında etkili oldu.
1985’ten 1995’e kadar görev yapan Delors, aynı zamanda AB’nin ortak para birimi euronun da temelini attı.
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