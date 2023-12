Fransa, iki Azerbaycan diplomatını ‘personae non gratae’ ilan etti

Fransa Dışişleri Bakanlığı’na göre, Azerbaycan’ın Fransa’daki büyükelçiliğinin iki çalışanı, Azerbaycan’ın Fransız diplomatlarla ilgili aldığı benzer bir karşılık nedeniyle ‘personae non gratae’ olarak ilan edildi.

Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:



“Fransa, Azerbaycan’ın Fransa büyükelçiliğindeki iki diplomatı ‘personae non gratae’ ilan etme kararını not etti ve Azerbaycan’ın kararını haklı çıkaran iddiaları kesin bir dille reddediyor. Fransa, karşılık olarak Azerbaycan’ın Fransa’daki büyükelçiliği çalışanlarını ‘personae non gratae’ ilan etmiştir.”

