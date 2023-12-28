Feodosya’daki Ermeni Kilisesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırısı sırasında zarar gördü

Feodosya’daki Ermeni Surb Sarkis Kilisesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sırasında zarar gördü. Bu bilgiyi, Kırım Milli Topluluğu temsilcisi Zaur Smirnov’un açıklamasına dayanarak RIA Novosti haber ajansı bildirdi.
Gece boyunca Kırım yöneticisi Sergey Aksyonov da Feodosya limanına yönelik Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısını duyurdu.
Ortaçağ Ermeni Surb Sarkis Kilisesi zarar gördü. Kilise binasının vitray pencerelerinden birkaçı saldırı dalgasıyla kırıldı,” dedi Smirnov.
1330 yılında inşa edilen Ortaçağ Surb Sarkis Kilisesi, Feodosya’daki en eski Ermeni kilisesidir. Kilisenin avlusunda Ermeni ressam Ivan Aivazovsky gömülüdür.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/27/Feodosya-Ermeni-Kilisesi-Ukrayna-Silahl%C4%B1-Kuvvetleri/264815
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