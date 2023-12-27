Paşinyan ve Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan barış gündemini ele aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış gündemini ele aldılar.

Ermenistan Başbakanının sözcüsü Nazeli Bagdasaryan konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bayan Baghdasaryan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’in Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki gayri resmi zirve sırasında görüşmeleri olup aolmadığına dair sorusuna böyle cevap verdi:

“Bağımsız Devletler Topluluğu gayri resmi zirvesi sırasında Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında gayri resmi temaslar gerçekleşti. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış gündemiyle ilgili konular ele alındı. Görüşmeler ikili formatta gerçekleşti.”

ERMENİ HABER AJANSI