Cübbeli Ahmet Hoca Ulusal Kanal’da soruları yanıtladı – 4 ‘Başörtülü kızlar kilise kuyruğunda’

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, cuma günü Ulusal Kanal’da Ezber Bozan programına katıldı. Ünlü’yle yaptığımız söyleşinin dördüncü bölümünü okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Almanya Cumhurbaşkanı’nın 16 Eylül’de Süleymancıları ziyaretini hatırlatma sebeplerinden birisi şu: Batı devletleri neden tarikat ve cemaatlerle böyle yakından ilgileniyor?

– Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar demek ki. Cumhurbaşkanı seviyesinde ziyaret vaki değil… Süleyman Efendi Allah adamı, mübarek insan ama böyle babadan oğula, damattan torun olmaz… PKK ve FETÖ’nün koruyucuları neden destek verir!

İsmailağa’ya sızma var mıdır?

– FETÖ basmış demek olmaz, haşa. Ama etkileşim kiminle oluyor, bakmak lazım gelebilir. Ekseriyetini tenzih ederim… Birkaç tanesini edemeyebilirim. Ama arkada birileriyle irtibat var mı bakmak lazım. Onları az çok biliyorum. Bazı sohbetlerimde yansıttığım oldu, bazı projelerden dolayı.

İsimlerini açıklamayacak mısınız?

– Açıkladım sohbetlerde. Sonra tabii bana ‘öyle olmadı böyle oldu’ diye yalvaranlar oldu. Ben onu kaldırdım ama devlet dedim orada da devlet bunun arkası arasın dedim. O videomda. Mesela sur içinden kursları çıkartalım diyene dikkat. Mesela orada bir sur içinden çıkarttığın zaman sur içine kimin meraklı olduğu belli. Milyon dolarlar uçuşuyor. Balat’tan yukarı doğru. Mülk satın alanlara bakmak lazım. Şimdi de tabii bazı dolaplar çeviriyorlar. Belediyeleri de uyardık. Ondan sonra bir konuşma da yaptık. O zaman Belediye Başkanı geldi, ilgilendi.

Balat’ın neden önemli olduğunu hatırlatmanızı rica edeceğim.

– Ekümenik projesi sebebiyle Batı’nın gözü burada. Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bir papaz tehlikesi var. Cihat Yaycı Paşa da hep bunu anlatıyor. Ben kürsüye Paşa’nın uyarılarını taşıdım. Uçaklarla ağırlanıyor, oradan oraya taşınıyor. Bunun ucu CIA’ya, MOSSAD’a gider. Fatihi, Yavuzu, evliyalarımız hepsi Sur içinde kabirleri. Papazlara mı bırakacağız burayı. Tayyip Bey de bana bir kez dedi. ‘Buraya dikkat’ diye. Benim gibi gariban bir adam, ne yapabilir dedim ama sonra biz devlet olarak kim kime ne satıyor müdahale edemeyiz ki dedi, onun için senin uyarmaların bilinç verme bakımından önemli demişti. Başörtülü kızları kilise kapısında kuyruğa sokuyorlar. Bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Oradaki camiler kiliseler rahatsız olmasın diye hoparlörü kaldırmış. Sizin Emin Gürses’i izledim. İmamoğlu’nun Bartahamelos’u ziyaretini gündeme getirmişti. Onun kaç oyu var diye. Haklı. Ama arkasında Batı var. Karıştırma gücü var. Balat’ta plan yapanlara karşı bizim varlığımız engeldir.

Biraz da Filistin konusunu konuşalım dilerseniz. İslam dünyasının bu konudaki çaresizliğinin sebebi nedir?

– İslam Birliği adını Siyonist Birliği diye adını değiştirsin. Herkes koltuğunu düşünüyor. Bunlar ne iş yapıyor? Toplanıp toplanıp dağılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bunların eyaleti olmuş. Banka sistemi Yahudi’nin elinde. Bunların da çok parası var. 5 milyar 10 milyar dolar nereye sokar. En tırışka Zeynel Abidin’in ne servetleri çıktı! Dubai falan öyle. Ben böyle bir şey görmedim. Suikastler de yapıyorlar. ABD’ye biraz karşı gelince hemen aile içinde çatlak yaratıyor, yeğenine adam öldürtüyor. Ak Parti’nin mitinglerine de daha fazla katılım olabilirdi. 1,5 milyon dedi Tayyip Bey. Daha çok olabilirdi aslında.

Deizm etkiliyor galiba…

– Yok tam bundan değil.

Gençler neden deizme yöneliyor sizce. Siz bir konuşmanızda muhafazakar, dindar ailelerin çocuklarının deist olduğunu söylüyorsunuz.

– Doğru. Anne babalarına tepki duyuyor. Annesinin gıybet, dedikodu yaptığını görüyor, babasının yanlışlarını görüyor. Kabahati anne babasından değil İslam’da buluyor sonra. Namaz kılmazsan üç gün odaya kitlerim diyor baba. Böyle ibadet sevdirilir mi? Olmaz. Anlat, ikna et. Sabırlı ol. Selefi, vahabi yaklaşımı, mezhepsizlik bunlar hep deizmi besliyor. Mısır ekolü reformist, Körfez ekolü Selefi Vahabi, İran ekolü mezhepçi. Çoluk çocuk süzgeci yok. Bunların arkasında devlet güçleri de var.

Bu durumda Filisitin’i nasıl savunacak İslam ülkeleri Sayın Ünlü. Hepsine bir şey söylediniz.

– Çünkü İngilizler var bunların arkasında. Vahabi dediğini kim kurdurdu. Böldüler, parçaladılar. İdeolojik mezhepler öne çıkarıldı.

Türkiye’de Selefi tehlikesi var mı?

– Olmaz olur mu? Adana, Mersin, Adıyaman, İstanbul her gün operasyon yapılıyor DEAŞ’a. Bunların hepsi canlı bomba. İşte tehlike. Suriye’de, Irak’ta cirit atıyor sonra ülkemize sokuluyorlar.

Siz 19 Temmuz 2022’de bir konuşmanızda diyorsunuz ki: Türk, Kürt, Alevi, Sünni başaramadılar. Ama tabi din işi başka ‘cennet için kâfiri öldür’ denir, önünü alamazsınız’ diyorsunuz.

– Evet. Ben bu yüzden silahlanmaya da karşıyım. Herkesin evinde silah var. Sinirlenen pompalıyı çıkarıyor. İç savaş olsa dışarıdan silah getirmeye gerek yok. Herkesin bir tane oldu. Buna neden önlem alınmıyor, hayret ediyorum. Silah askerde poliste olsun. Mesleki zaruri durumlarda yani kuyumcu gibi işte onlarda olsun başkasında niye var silah. Bu işe dur dememiz lazım. Tehlike var. 28 Şubat’ta çarşaflı tehlike dediler, neler yaptılar neler…

28 Şubat bir süreçti. TSK’nın 1995 yılından beri ABD’nin PKK’yı koruyup kolladığı Irak’ın kuzeyine yönelik operasyonları sonrası Pentagon ‘TSK hizadan çıktı’ dedi. Arkasından da kışkırtmalar başladı. 28 Şubat içinde ABD etkisinde kuvvetler vardı Çevik Bir gibi ama o sürecin esas yönelimi ülkemizin bağımsızlığına yönelik tehlikelere dikkat çekmekti. FETÖ tehlikesi de o zaman TSK’nın gündemindeydi. O dönemin MİT raporları FETÖ tehlikesine dikkat çekiyordu. Hepsini yayımladık.

– O zaman niye Erbakan’la uğraştılar. Çevik Bir hepsinden etkiliydi.

Fetullah Gülen o dönem ABD’ye kaçtı Sayın Ünlü. Maalesef o süreçte Merhum Bülent Ecevit’in Fetullah Gülen’le ilgili hataları oldu. Ülkeye hizmetleri oldu ama burada hatalıydı.

– Fetullah Gülen de Ecevit’i sever.

Ecevit bahsi açmak için söylemedim bunu.

– Ecevit milli bir insandı. Ama FETÖ okulun girişine Atatürk resmi koydu, onlar da aldandı.

Sayın Ünlü, ABD etkisinde İslamcı çok, Atatürkçü de çok. Münakaşa konusu aslında Batıcılık. Tam bağımsızlığı savunan çizgi esas olmalıdır.

– NATO’culuk da çok. Devlet buna göre ölçmeli her şeyi. NATO ülkemize zarar veriyorsa çıkacak!

NATO ülkemize zarar veriyor mu?

– Veriyor.

Türkiye NATO’dan çıkmalı mı?

– Çıkmalı. Düşmanların arasında ne arıyoruz! Hepsi bize silah çevirmiş. Şehitler geliyor. NATO baş düşman. Yunanistan’a yığmışlar silahı. İçerideki ayrımları bir kenara koyalım.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/cubbeli-ahmet-hoca-ulusal-kanalda-sorulari-yanitladi-4-basortulu-kizlar-kilise-kuyrugunda-442093