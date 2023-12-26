Ordu’da Hristiyanlardan büyük vefa!

Ordu Protestan Kilisesi, Noel dolayısıyla bir program düzenledi. Programa yerli ve yabancı birçok kişi katıldı. Noel tüm dünyada olduğu gibi Ordu’da kutlanıyor. İşte Ordu’daki Noel’den görüntüler.

ATAKAN ÖZTÜRK

Programda ilahiler ve İncil’den bölümler okundu, mum yakıp dualar edildi. Protestan Kiliseler Vakfı Başkanı Pastör Orhan Pıçaklar ve Ordu Protestan Kilisesi Pastörü Tom Scott İncil’den alıntılar yaparak günün anlam ve önemine dair bilgi verdi.

Programda konuşan Protestan Kiliseler Vakfı Başkanı Pastör Orhan Pıçaklar, Noel‘in Hazreti İsa’nın doğumunu kutlamak için kutlandığını söyledi.



Pıçaklar, “Noel, Hristiyanlığın en önemli bayramlarından biridir. Bu yıl etkinliğimizi çok fazla kutlayamayacağız çünkü, ülkemizde şehitlerimiz var. Sadece şehit diyoruz ama onlar bizim çocuklarımızdı yüreğimiz onlar birlikte acı çekti. Noel’in anmamız aslında şudur; İsa mesih insanları sevinç, barış ve mutluluk getirmek için yeryüzüne gelmiştir. İsa mesih 2 bin yıl önce birden bire ortaya çıkmadı. Aslında ilk Adem ve Havva zamanında kadının soyu bizi gelip kurtaracak demiştir. 2 bin yıl önce İsa gelmiştir, insanlara sonsuz hayatı verebilmek için çarmıha gerilmiştir.” dedi.

“Yüreğimiz Buruk”

Pıçaklar, Noel’in Hristiyanlık için iki önemli bayramından biri olduğunu belirterek, “Biz hristiyanlar için iki önemli bayramımız var biri Noel diğeri Paskalya’dır. Noelimizi kutlamaya geldik ama dediğimiz gibi yüreğimiz buruk, devletimiz, askerlerimiz ve şehitlerimiz için dua ederek bu toplantıyı tamamlayacağız.” diye konuştu.

Pıçaklar, Noel’in 31 Aralık ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, “İnsanlar her zaman 31 Aralık’ta Noel’i her zaman birbirinden karıştırıyorlar. Biz Noel’de sadece ilahi söyleriz, kutsal kitap okuruz ve dua ederiz. 31 Aralık bütün insanlar kutluyor ama onun bizimle bir alakası yoktur. Hangi AVM’ye giderseniz gidin çam ağacı süslemesi ve duvar süslemeleri var. Onlar hristiyan değil, onu özgür olarak kutluyorlar. Ama biz Noel’de kesinlikle sadece ilahile söyler, kutsal kitap okuruz ve dua ederiz.” ifadelerini kullandı.

Noel ayininin ardından kilise üyeleri mum yakıp dua eşliğinde program sona erdi.

Atakan Öztürk

https://www.orduyorum.com/orduda-hristiyanlardan-buyuk-vefa