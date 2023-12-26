İskenderun Protokolünden Hristiyan Cemaatine Noel Kahvaltısı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koordinesinde, kentte yaşayan Hristiyan vatandaşlara yönelik ‘Noel Kahvaltısı’ düzenlendi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in himayesinde, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’nın ev sahipliğinde, Millet Parkı’nda gerçekleştirilen Noel kahvaltısına, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposluğu Yardımcı Episkoposu Antuan Ilgıt, Episkopos Arsenyos Dahdal, Antakya ve İskenderun Ortodoks Kiliseleri Pederleri Dimitri Yıldırım, Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Yusuf Nicholas Papasoğlu, İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve yönetimi, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cemil Turan, Ermeni Kilisesi Vakfı Temsilcisi Sabina Tabaş ve yönetimi, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı İlyas Demirci ve yönetimi ile kentte yaşayan Hristiyan vatandaşlar katıldı.











Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte söz alan vakıf başkanları, böylesi anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için Kaymakam Demiryürek ve Belediye Başkanı Tosyalı’ya teşekkür ederken, bu birlikteliğin daim olmasını temenni ettiler. Vakıf başkanları konuşmalarında, 6 Şubat felaketinde yaşamlarını yitiren yurttaşlara ve birkaç gün önce şehit düşen 12 vatan evladına Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Milletine de başsağlığı dilediler.

Bayramlar; Sevginin, Kardeşliğin Adıdır

Hakkari’de şehit düşen kahraman askerlerimize rahmet dileyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da; “Bayramlar sevginin, birliğin, kardeşliğin adıdır. Yüzlerde gülümsemeyi, kalplerde mutluluğu ifade eder. Tıpkı coğrafyamızda kutlanan diğer bayramlar gibi Noel Bayramının da sevgi, dayanışma, beraberlik gibi duygu ve değerleri paylaşmaya vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yüz yıllardır bu topraklarda bir arada yaşadığımız Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramını kutluyor, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Sizinle Bu Sofrada Buluşmak Bizim için Ayrı Bir Gurur

Daha sonra söz alan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de; “Zor bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni umutlarla başladığımız yılda, 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece yüzyılın felaketini yaşadık. Başkanımızla birlikte o gün saat 04.55’te başlayan mesaimiz bugüne kadar devam etmekte. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yılı uğurlamaya yaklaştığımız bu günlerde iki gündür de ciğerimizi yakan çok acı haberlerle sarsıldık. 12 askerimizi haince, alçakça bir saldırıda kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir devlettir! Yaşanan tüm acılara, sıkıntılara rağmen istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Kimse Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletini sarsamaz, yıkamaz!

Bugün güzel bir gün, Hristiyan alemi için! Sizinle bu sofrada buluşmak bizim için ayrı bir gurur. Noel Bayramınızı bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu topraklarda bir arada yaşama kültürünün, birbirini sayarak, birbirini sevme kültürünün dünyaya örnek olmasını diliyorum. Biz bir arada güçlüyüz. Birbirimizi el üstünde tuttuğumuz sürece ayaktayız. Sizlerin varlığı bizim için ayrı bir kıymet ifade ediyor. Bu nedenle sizlerle birlikte olmak istedik. Bu sofrada bizi buluşturan Rabbimize şükrediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Hristiyan vatandaşlar da, böylesi anlamlı bir etkinlikten ötürü Kaymakam Demiryürek ve Başkan Tosyalı’ya teşekkürlerini ilettiler. Kahvaltı etkinliği toplu resim çekimlerinin ardından son buldu.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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