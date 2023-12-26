İskenderun Aziz Corç Kilisesi’nde Noel Ayini

Rab İsa Mesih’in doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, tüm dünya genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, yüzyılın felaketinde ağır yara alan İskenderun’da ise buruk bir şekilde kutlandı. Aziz Nikola Kilisesi’nin deprem felaketinde hasar görmesi nedeniyle Bayram Ayini, Aziz Corç Kilisesi’nde gerçekleştirildi.

İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde gerçekleştirilen Noel Ayinini, Kilise Pederleri Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nicholas Papasoğlu birlikte yönetti. İskenderun’da yaşayan tüm Hristiyanların yoğun katılım gösterdikleri kutsal ayinde, dünya barışı için dualar edildi.

Noel Ayininde konuşan Peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramının Türkiye’de ve tüm dünyada; barışa, birlik ve beraberliğe, huzura vesile olması dileklerinde bulundu. Ayinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitler için de dualar edildi.

Peder Yıldırım ayinde yaptığı konuşmasında; “Allah bizleri çok sevdiği için Rab Mesih İsa’yı hediye etti. Bizlerde bu kutsal hediyeye, Rabbimiz Mesih İsa’ya kalplerimizi açmamız gerekir. Noel denince aklımıza sevgi, saygı, barış, huzur, mutluluk, kardeşlik ve mütevazılık gelir. Noel Bayramının tüm dünya âlemine ve özellikle Türkiye’mize, devletimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini, Allah’tan dilerim. Herkese Mutlu Noeller” dedi.

Ayin sonunda Noel Bayramı vesilesi ile kilise bahçesinde küçük bir kokteyl düzenlendi ve bayram için özel olarak yaptırılan Noel Baba figürlü pasta kesildi. Ayine katılan cemaat üyeleri, kilisenin bahçesinde birbirleriyle bayramlaştılar ve bundan sonraki dönemde felaketsiz günler yaşama temennisinde bulundular.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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