Ermenistan’da yapılan anket: “Türklerin değişmesi zor, onlar her zaman düşman kalıyor”

“Alfa News” tarafından yapılan bir ankette, vatandaşlarımızın Türkiye ile dostluk kurup kuramayacağımız hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için başkent sokaklarında bir anket düzenlendi.

Anket sonuçlarına göre, bir katılımcı şunları söyledi: “Bence bu mümkün değil, çünkü bu dostluk en azından Ermenistan’a ve Ermeni halkına hiçbir şey katmayacak, ve ayrıca Türkiye Azerbaycan’a dost bize düşman olan bir ülke.”

Bir diğer katılımcı ise Türkiye Soykırım’ı tanıdığında dostluktan bahsedilebileceğini düşünüyor.

“Aramızdaki var olan çatışma herhangi bir şekilde kapatılamaz veya çözülemez, burada Ermeni Soykırımı söz konusu. Eğer Türkiye suçunu kabul eder ve sorumluluk alırsa, o zaman yeni bir dostluk fırsatı doğar.” şeklinde konuştu.

Ankete katılan tüm kişiler, Türkiye ile dostluğun mümkün olmadığı konusunda hemfikir.

“Biz onlardan çok kötü şeyler gördük, ne dostluğu, komşu olabiliriz ve hepsi bu, ama dost olamayız, kesinlikle değil,” “Geçmişimizi nasıl unutabiliriz, bu çok zor, asla,” şeklinde görüş belirten katılımcılar oldu.

“Alfa News” anketine verilen yanıtlar şu şekildedir: “Tarihi gösteriyor ki Türkiye ile dost olmak mümkün değil,” “Ben şu anda Türkiye’nin ekonomik olarak Ermenistan ile dostluk ilişkileri sürdürebilecek bir ülke olduğuna inanmıyorum, Türkiye gibi bir ekonomiye sahip bir ülke ile sınırlarını açmak, aynı zamanda kendi ekonomisini bağımsız tutmak zordur,” “Türkleri değiştirmek zordur, her zaman düşman kalırlar.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/26/Anket-Türkiye-Ermenistan/264724