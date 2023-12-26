Diyarbakırlı Süryaniler Noel’i Kürt ve Ermeni komşularıyla kutladı

Abdulselam Akıncı

Diyarbakır (Rûdaw) – Diyarbakırlı Süryaniler, Meryem Ana Kilisesi’nde Noel ayini düzenledi.

Diyarbakır’ın tamamında sadece 15-20 kadar Süryani bulunuyor. Kentin sayılı Süryanileri Ermeni ve Kürt komşularıyla birlikte Meryem Ana Kilisesi’nde Hz. İsa’nın doğumunu kutladı.

Dini törenin ardından kilisenin avlusunda kurabiye ve çikolata dağıtıldı, ayine katılanlar bayramlaştı.

Diyarbakır’daki 1800 yıllık Meryem Ana Kilisesi’nin çanı Noel dolayısıyla çaldı.

Kentteki Süryaniler Noel kutlaması için kilisede toplanarak Hz. İsa’nın doğum gününü mumlarla karşıladı.

Rahip Behnam Samarjy tarafından düzenlenen törende mumlar yakıldı, şarkılarla Hz. İsa’yı övgüde bulunuldu, dular edildi, dilek ve temenniler dile getirildi.

Meryem Ana Kilisesi’nin avlusu dua sesleriyle dolup taştı. Süryani vatandaş Newroz Eren, Rûdaw’a şunları söyledi:

“Bir haftadır bayramımızı kutluyoruz. Evdeyiz. Misafirlerimiz gelecek. Bayramımızı kutlayacaklar, biz de onlarınkini kutluyacağız.”

Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı da “Bu doğum günü herkes için kutlu olsun. Bu ülkede kimse ölmesin” dedi.

Süryani vatandaş Deniz Zerin ise şunları söyledi:

“Dil ve millet ayrımının olmadığı bir dünyada yaşıyor olsaydık inanın bütün bayramlar daha neşeli ve keyifli olurdu.”

Törende Müslüman Kürtler, Hristiyan komşularını yalnız bırakmadı.

Şengal göçmeni Daxil Ali, “Ben Şengalli bir Ezidiyim. Bugün Süryanilerimizi ziyaret etmek için Diyarbakır’a geldim” dedi.

Müslüman vatandaş Feyziye Yeşil de “Hepimiz insanız. Müslümanı, Ermenisi hepimiz insanız” dedi.

Hristiyan Kürt Mustafa Yaşar ise; “Ben Hristiyan bir Kürdüm, bugün İsa Mesih’in doğuşunu kutluyoruz. Bu harika bir ışık” dedi.

Bir Ermeni vatandaş da “Ben Ermeniyim. Bizim bayramımız ayın 6’sında ama bugün Süryani halkımızın bayramını kutlamaya geldik” dedi.

Ayinin ardından kilisenin avlusunda katılımcılara kurabiye ve çikolata dağıtıldı, kış güneşi altında çay içildi ve bayram sohbetleri yapıldı.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/2612202321