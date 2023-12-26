Depremde Yıkılan Katedralde Noel Ayini

Dünya genelinde Hristiyan âlemince 24 Aralık gecesi kutlanan Noel Bayramı, deprem bölgesi olan İskenderun’da ise buruk bir sevinçle kutlandı. Noel Bayramı dolayısıyla, 6 Şubat felaketinde yıkılan İskenderun Katolik Katedrali (Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi)’nin salonunda sade bir ayin gerçekleştirildi.

Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti’nin yönettiği kutsal ayine, Kilise Pederi Dariusz Dogondke de eşlik etti.

İskenderunlu Hristiyanların yoğun katılım gösterdiği ve 24 Aralık gecesinin ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen kutsal ayine katılan Hristiyan olmayan vatandaşlar da İskenderunlu Hristiyanların Noel sevincine ortak oldu.

Bebek İsa Mağaradaki Yerini Aldı

Ayinde İncil okunmadan önce Peder Dogondke, temsili bebek İsa heykelini kilise içerisinde kurulan mağaraya yerleştirdi ve önünde diz çökerek, Bebek İsa’yı buhur ile takdis etti.

Ayinde bir vaaz veren Episkopos Bizzeti, konuşmasında ‘Tanrı Bizimle’ vurgusu yaparak; “Bu bayramda şu gerçeği hatırlıyoruz ki Tanrı, bizim için insan oldu. Aramıza geldi, bizimle yaşıyor, biz de onunla birlikte yaşayabiliriz. Bu senede Kutsal Noel gecesini birlikte kutlamaktan memnunuz, Tanrıya şükürler olsun” diye konuştu.

Gençlere hitaben de konuşan Episkopos Bizzeti, dünya genelinde, açlık, yoksulluk, savaşlar ve daha birçok olumsuz durum karşısında özellikle gençlerin memleketlerini terk ederek başka şehirlere veya ülkelere göç etmelerinin memleketleri açısından oldukça olumsuz bir durum olduğunu anımsatarak, gençlere; “Memleketinizde kalın, ailenizle birlikte olun, kendi memleketinizde çalışıp hayatınızı devam ettirin” tavsiyesinde bulundu.

Kilise Korosunun Noel İlahilerini coşkuyla söyledikleri ayinde cemaat üyeleri de bu ilahilere eşlik etti. Ayin sonrası kilisenin yemek salonunda düzenlenen kokteylde ise ayine iştirak eden herkes birbirinin bayramını kutladı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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