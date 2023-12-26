Açılışını Erdoğan’ın yaptığı Antalya’daki Dinler Bahçesi’nde Noel ayini yapıldı

Antalya’da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi’nde Noel ayini düzenlendi. Dinler Bahçesi’nin açılışını 2004 yılının sonlarında bizzat Erdoğan yapmış ve buranın bir insanlık bahçesi olduğunu vurgulamıştı. Dinlerarası diyalog faaliyetleri tam gaz devam ediyor

Ahmet Haydar Tarhanlı

Belek Turizm Merkezi’ndeki Dinler Bahçesi’nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi’nde görevli Alman papaz Ludger Paskert yönetti.

Papaz Paskert’in, katılımcıların Noel’ini kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.

Açılışını bizzat Erdoğan yapmıştı

Bugün Noel ayinlerine sahne olan Dinler Bahçesi, 2004 yıllının Aralık ayında o dönem başbakan olan Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından yaptırılan ve avlusunda 100’er kişilik cami, sinagog ve kilise bulunan Hoşgörü Merkezi’nin açılış törenine Başbakan Erdoğan, Hollanda’nın Avrupa Birliği’nden sorumlu Devlet Bakanı Atzo Nikolai, bazı bakanlar ve dinlerin temsilcileri katılmıştı.

Başbakan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Dinler Bahçesi” diye de anılan merkezin bir insanlık bahçesi olduğunu vurgulamıştı.

Belek’teki açılışa katılan Türkiye Katolik Kiliseleri Temsilcisi Alphonse Sammut, “Cumhuriyet Türkiyesi’nin tarihinden bu yana ender sayılabilecek bu açılışta bulunmak benim için büyük mutluluk. 80 yıldır hiçbir kilise inşa edilmemişti” demişti.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum amaçlı reformlar çerçevesinde, 2003 yılında İmar Yasası’nda yapılan bir değişiklikle, cami dışındaki ibadethanelerin açılabilmesinin önünü açmıştı.

Erdoğan, daha önceki açıklamalarında “İşte bizim istediğimiz proje” demişti.

Bu tür faaliyetler FETÖ’nün elebaşı olan Fetullah Gülen’in Türkiye’de öncülüğünü yaptığı Dinlerarası Diyalog faaliyetlerinin bir uygulaması olarak görülüyor.

https://www.yenimesaj.com.tr/acilisini-erdoganin-yaptigi-antalyadaki-dinler-bahcesinde-noel-ayini-yapildi-H1512039.htm