Ἕνα καινούργιο βιβλίο γιά τόν Πατριάρχη μας

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο πού ἀναφέρεται σέ πτυχές τῆς προσωπικότητος και τῆς διακονίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς 50ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας Του σέ Μητροπολίτη Φιλαδελφείας.

Πρόκειται γιά συλλογικό ἔργο, ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, γραμμένο στήν ἀγγλική γλῶσσα, μέ τίτλο «Legal Thought and Eastern Orthodox Christianity – The Addresses of Ecumenical Patriarch Bartholomew I». Τήν ἐπιμέλειά του εἶχε ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης καί Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου κ. Ἀέτιος μαζί μέ τόν Καθηγητή του στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Cardiff στήν Οὐαλία Ἐλλογ. κ. Norman Doe. Ἐκδοτικός οἶκος εἶναι ὁ διεθνοῦς φήμης Routledge.

Τά πέντε Πατριαρχικά κείμενα, τά ὁποῖα σχολιάζονται ἀπό διακε-κριμένους ἐπιστήμονες, ἀναφέρονται στά θέματα:

Κανονικό Δίκαιο καί Χριστιανικό Δίκαιο. Ἡ θρησκεία σέ μία μεταβαλλόμενη Εὐρώπη. Ἀνθρώπινα Δικαιώματα. Θρησκευτική Ἐλευθερία. Τό φυσικό περιβάλλον.

Τό βιβλίο προλογίζει μέ μεγάλη ἐκτίμηση καί σεβασμό πρός τό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχωτάτη κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία ἀναφέρει – μεταξύ ἄλλων – τά κάτωθι:

«Ὑπόβαθρον τῶν δημοσίων παρεμβάσεων τοῦ Παναγιωτάτου εἶναι ἡ στιβαρά καί πολύπλευρος νομική παιδεία του, ἡ ὁποία ἔχει τό Κανονικόν Δίκαιον ὡς ἐπιστημολογικήν βάσιν καί ἐρευνητικόν της ἐπίκεντρον. Συγχρόνως, ἡ σκέψις του ἐπεκτείνεται καί ἐμβαθύνει εἰς τά πλέον ἐπίκαιρα καί κρίσιμα ζητήματα θεσμῶν καί δικαιωμάτων, ὅπως ἡ θέσις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἐντός μιᾶς πολυπολιτισμικῆς καί πλουραλιστικῆς Εὐρώπης, ἡ σύνδεσις μεταξύ τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς περιβαλλοντικῆς ἐγρηγόρσεως, καθώς καί ἡ ἀπάντησις εἰς τήν κλιματικήν κρίσιν, καί ἡ σύγχρονος ὁριοθέτησις τῆς σχέσεως μεταξύ Κράτους καί Ἐκκλησίας δι᾽ ἀμοιβαίως ἐπωφελοῦς τρόπου… Τό παρόν σύγγραμμα ἀναδεικνύει τήν νομικήν διάστασιν τῆς δημιουργικῆς σκέψεως τοῦ Παναγιωτάτου καί συμβάλλει εἰς τήν προβολήν τῆς σπουδαίας αὐτῆς προσωπικότητος τοῦ καιροῦ μας».

________

Φωτό από την επίδοση του βιβλίου στον Παναγιώτατο: Νίκος Παπαχρήστου

