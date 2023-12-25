Süryanilerden 12 şehit için ‘Yastayız’ açıklaması

Salih KESKİN-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/DHA

Mardin’de kutlanan, Hristiyanların ilk dini bayramı olan ve Hazreti İsa’nın doğuşunu simgeleyen Doğuş (Yaldo) Bayramı, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerler nedeniyle buruk geçti. Kırklar Kilisesi Başpapaz Gabriel Akyüz, “12 şehit verdik. Mutluluğumuzla birlikte aynı zamanda yas da tutmaktayız” dedi.

Hristiyanların ilk bayramı olan ve Hazreti İsa’nın doğuşunu simgeleyen Doğuş Bayramı, Süryanilerin yoğun olarak yaşadığı Mardin‘de düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Hristiyanların ‘Noel Yortusu‘ ve Süryani halkının ‘Yaldo Bayramı’ olarak her yıl kutladığı etkinliklerde, 10 gün boyunca hayvansal gıda bulunan yemeklerden uzak durularak oruç tutulacak.

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Kırklar Kilisesi‘nde düzenlenen Noel ayini, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine teröristlerin saldırısı sonucu 12 askerin şehit olması nedeniyle buruk geçti. Başpapaz Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayinde, Hazreti İsa’nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırıldı. Mum yakılıp dilek tutulan törende kadınlar korosu ilahiler okudu. Ayinde birlik ve beraberlik ile dünya barışı için dua edildi. Daha sonra Süryanice, Türkçe ilahiler ve dualar okunurken, ayine katılanlar kutsandı. Ayin sonunda kilise bahçesinde bir araya gelen Süryaniler, birbirlerinin bayramını kutladı.

‘MUTLULUĞUMUZ İLE BİRLİKTE YAS TUTUYORUZ’

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, “2 gün önce 12 şehit verdiğimiz malumdur. Bu bayram günümüzde mutluluğumuz ile birlikte yas tutmaktayız. Çünkü bu İncil’in emridir, ‘Yas tutanlarla yas tutun’ buyruluyor. Bizler bu matemimizi bildiriyoruz ve devletimizle bütün insanlığın başı sağ olsun diyoruz. Şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum, bütün aile bireylerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun. Gerçekten çok üzüldük, Türkiye’mizde, bölgemizde, şehrimizde, barış ve huzurun egemen olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘BURUK BAYRAM YAŞIYORUZ’

Mardin Süryani Kadim Cemaati Derneği Başkanı Murat Özberk de bayramı buruk kutladıklarını belirterek, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Kiliseye gelen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Süryanilerin bayramını kutlayarak, kentte farklı dinlere mensup vatandaşların yıllardır huzur ve barış içinde bir arada yaşadığını söyledi.

Midyat ilçesinde de Mort Şmuni Kilisesi’nde Noel ayini düzenlendi. Ayin, Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş tarafından yönetildi. Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, Papaz Yardımcısı Ayhan Gürkan ve Şemmaslar da ayinde görev aldı. Ayine, ilçe merkezi, köyler ve Avrupa’dan gelen Süryani vatandaşlar katıldı.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün de konuşmasında, “Bayramın ismi güzeldir, ismi iyidir, anlamı çok büyüktür. Ama maalesef şu anda bu sene bayramı buruk kutluyoruz. Çünkü kalbimiz acı doludur. Şehitlerimiz için, Filistin için, bu tür şeyler için tam anlamıyla bayramı kutlayamıyoruz. Bu bayramın ülkemize, Orta Doğu’ya, tüm insanlığa kardeşlik, sevgi, barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki 2024 yılının beklentilerin gerçekleşeceği, sevginin hakim olacağı, kardeşliğin çoğalacağı, bu tür nahoş olayların biteceği bir yıl olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/suryanilerden-12-sehit-icin-yastayiz-aciklamasi-7054680