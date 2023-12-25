Süryaniler Mardin’de Doğuş Bayramı’nı kutladı

Mardin’de Süryani cemaati Doğuş Bayramı’nı düzenledikleri ayinle kutladı. Tütsülerin yakılıp ilahilerin söylendiği törenin ardından Süryaniler birbirleri ile bayramlaşarak kiliseden ayrıldı.

Artı Gerçek – Mardin’de bulunan Süryaniler Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden üç gün sonra yeniden dirildiği inancı ile her yıl kutladıkları Doğuş Bayramı için Kırklar Kilisesi’nde bir araya gelerek ayin düzenledi. Kırklar Kilisesi Rahibi Hori Gabriel Akyüz tarafından yönetilen ayine sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan Süryaniler, mum yakıp, dileklerini diledikten sonra kilisede yerlerini aldı.

Tütsülerin yakılarak, ilahilerin seslendirildiği ayinde çocuklarla vaftiz geçidi düzenlendi. Ayin ateş yakılması ile devam etti. Ardından Akyüz, Süryani cemaatine Diriliş Bayramı hakkında bilgiler vererek, bayramlarını kutladı.

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