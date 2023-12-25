Rusya yakın zamanda Ermenistan’ın Kapan şehrinde konsolosluk açmayı planlıyor

Rusya’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Ivanov, “Komsomolskaya Pravda” ile yaptığı röportajda, Rusya’nın yakın za manda diplomatik varlığını önemli ölçüde genişleteceğini açıkladı.

Ivanov, iki büyükelçilik ve beş başkonsolosluğun açılması kararlarının alındığını ve kabul eden ülkelerle koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. İvanov, büyükelçiliklerin Burkina Faso ve Ekvator Ginesi’nde, başkonsoloslukların ise Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya ve Maldivler’de açılacağını söyledi.

2 Kasım’da Rusya hükümeti, Kapan’da genel konsolosluk açılmasını onayladı. Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Moskova’nın Kapan’da konsolosluk açma isteğini doğrulamış ve Yerevan’ın bu konuda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

Rusya Federasyonu’nun Kapan’daki Genel Konsolosluğu, Ermenistan’da ikinci olacak; birincisi Gyumri’de bulunmaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI