Piskopos Krikor Kussa: Suriye Ve Gazze İçin, Dünyadaki Savaşların Durması İçin Dua Ediyoruz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

KAHİRE 25 Aralık (SANA) – İskenderiye Ermeni Katolik Piskoposu Krikor Kussa, Suriye ve işgal edilen Filistin topraklarında barış ve istikrarın hakim olmasını umduğunu ifade etti.

Piskopos Kussa Noel münasebetiyle Kahire’de düzenlenen İlahi Ayin sırasında, dünya çapındaki savaşların sona ermesi ve Gazze’deki Filistin halkının, özellikle de masum çocukların acılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Piskopos Kussa, “Dualarımızı yükseltiyor ve her birimizin yüreğinde, dünyanın tüm ülkeleri için savaşa hayır, barışa evet diyoruz ki, vatanımızda ve tüm ülkelerimizdeki barışın elçileri olabilelim” sözlerini ekledi.

Piskopos Kussa ayrıca, SANA’nın Kahire muhabirine yaptığı özel açıklamada, “Sevgili Suriye, onun liderliği, hükümeti ve halkı için dualarımı sunuyorum ve Tıpkı Gazze’deki çocuklarımız için dua ettiğimiz ve çocuklarını şehit olarak kaybedenlerin gözyaşlarını sildiğimiz gibi, ben de Suriye’yi İsa Mesih’in doğuşu nedeniyle tebrik ediyorum ve dünyanın her yerinde savaşların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

SANA