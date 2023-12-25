Kadir Has Üniversitesi’nde ibadethaneye saygısızlık: Soruşturma başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi’nde ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ile bir öğretim görevlisi arasında “ayakkabıyla ibadethaneye girme” tartışması yaşandı. Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla ibadethaneye giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyledi. O tartışma anlarının görüntüsü sosyal medyada yankı uyandırdı. Olayla ilgili üniversiteden bir açıklama geldi. Kadir Has yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir hoca arasında ‘ayakkabı’ tartışması çıktı.

Ayakkabısıyla içeri girdi

Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan öğretim görevlisi, “Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var” diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi.

‘Ben Budistim’

Öğrencilerin tepkisi üzerine “Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim” cevabını verdi.

‘Namazın altı farzından birisi temizlik’

Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla namaz kılınan alana giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyleyerek “Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Bir insanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir” cevabını verdi.

Öğrenciler güvenliği çağırdı

Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi daha da tırmandırdı.

Öğrenciler, öğretim görevlisinin ibadethaneden çıkarılması için güvenliği çağırdı.

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öğretim görevlisine tepki yağdı

Öğrencilerle öğretim görevlisi arasındaki tartışmanın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ibadethaneye saygısızlık yapan öğretim görevlisine tepki gösterdi.

Üniversiteden ilk açıklama: Soruşturma başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi söz konusu olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bir açıklama yayınladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yeni Şafak