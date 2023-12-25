Hatay’a Gelen Episkopos Arsenyos Dahdal, İskenderun’daki Pazar Ayini’ne Katıldı

“Rab İsa Mesih, Günahlarımıza Rağmen Bizleri Sevmektedir”

Noel Bayramı Dönemini bölgedeki cemaat üyeleri ile birlikte geçirmek üzere, Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna Yazıcı’yı temsilen, Beyrut’tan Hatay’a gelen Episkopos Seyyidne Arsenyos Dahdal, İskenderun’daki Pazar ayinine katıldı. Ayinde bir vaaz veren Episkopos Dahdal, Rab İsa Mesih’in hiçbirimizi hor görmediğini ve günahlarımıza rağmen bizleri sevdiğini kaydetti.

Patrik 10.Yuhanna’nın temsilcisi olarak Hatay Bölgesine gelen Episkopos Arsenyos Dahdal, geldiği İskenderun’da Pazar ayinine de iştirak etti. Episkopos Dahdal’a Arşimendrit Pavlus Orduluoğlu, İskenderun Ortodoks Kilisesi Pederleri Dimitri Yıldırım ile Yusuf Nicholas Papasoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi Pederleri Jan Delüller ile Dimitri Doğum da iştirak ettiler.

Kutsal Ayinde İskenderun ve çevre ilçelerden cemaat üyelerinin yanı sıra İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ve Arsuz Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Cemil Turan da hazır bulundu.

Duaların edildiği ve yakarışların sunulduğu ayinde konuşan Episkopos Arsenyos Dahdal, Rabbin dünyaya gelişinin büyük bir gizem olduğuna işaret ederek; “Hepimiz birbirimize yürekten bağlıyız. Çünkü bizleri birbirimize bağlayan Meryem Ana’dan beden almış Rab İsa Mesih’tir. Nasıl bir gizemdir ki göklerdeki Rab Tanrımız, yeryüzüne bizim aramızda yaşamak için mütevazi bir şekilde inmiştir.

Tanrımız bizleri kişisel olarak sevmektedir. Her birimizi adımıza varana kadar her şeyimizi bilerek sevmektedir. Bugün okuduğumuz İncil’de birçok isim zikredildi. İncil Yazarı, İsa Mesih’in soyunu bizlere tek-tek saydı. Adem’den Davud’a hatta Yusuf’a varıncaya kadar. Bunların içinde iyi insanlar da kötüler de vardı. Bundan dolayı Rab İsa Mesih hiçbirimizi hor görmedi, günahlarımıza rağmen bizleri sevmektedir” diye konuştu.

Episkopos Dahdal, yaşanan felaketin oldukça büyük olduğuna da işaret ederek, Patrikhane olarak bu bölgedeki tüm Hristiyanların yanında olduklarını ve her zaman için yanlarında olacaklarını da kaydetti. Dahdal, Patrik 10’cu Yuhanna Yazıcı’nın selam ve sevgilerini de tüm cemaat üyelerine iletti.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/hataya-gelen-episkopos-arsenyos-dahdal-iskenderundaki-pazar-ayinine-katildi/