Ermenistan Başbakanı çalışma ziyareti için St. Petersburg’da bulunuyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iki günlük çalışma ziyareti için Rusya’da, özellikle de St. Petersburg’da bulunuyor.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısına katılması, 26 Aralık’ta ise Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesine katılması planlanmaktadır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov’un sözlerine göre Putin ve Paşinyan temaslarda bulunmak için harika bir fırsat bulacaklar.

Rusya’nın Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, bu günlerde St. Petersburg’da düzenlenecek olan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde bir araya gelecekleri bildirildi.

Bu konuda Rusya Devlet Başkanı’nın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Paşinyan arasında ayrı bir görüşme planlanıp planlanmadığı sorusuna cevap olarak basın mensuplarına bilgi verdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/25/Ermenistan-Başbakanı-çalışma-ziyareti-St-Petersburg/264675