Antakya’da yıkıntılar arasında Noel

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi’nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, şunları söyledi:

“Bugün belki ana evimiz Kilisemiz yok ama gökyüzüne karşı geleceğe dair hayallerimiz var.

Geçmişte atalarımız da bu denenmeden geçtiler. Rabb’imiz belki de bu görev için elçi kıldı.

Umutlarımız kırık da olsa, şüphesiz yürüdüğümüz bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. Ancak sendelesek de yorulsak da ayağa kalkıp yeniden yürümeye devam edeceğiz. İçimizdeki sevgi ve ümit ile Kilisemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Yıkılan çan kulemizin altındaki bu ağaç bir semboldür. Kilisemiz yerle bir olmuş olsa da, bu yanan ağaç depremde kaybettiğimiz canlarımızın anılarına ithafen ruhlarına yanan bir nurdur. Zannetmeyin ki sizleri unuttuk. Asla unutulmayacaksınız ve hepiniz içimizde bir nefes olarak kalacaksınız.

Tekrar yinelemek istiyorum.

Hiç bir yere gitmedik. geçmişte burada idik. Bugün de buradayız. Gelecekte de burada olacağız.

Umutlarımız da hep var olacak.

Yüce Doğuş (Noel) bayramınızı şahsım, Patrik vekilimiz, Kilise Pederlerimiz ve Yönetim kurulum adına kutlar sizlere sağlık ve esenlikler dileriz.”

İskenderun Ortodoks Kilisesi’ndeki ayinde ise peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu, Noel Bayramı’nı kutlayanlara teşekkür etti. Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi. Ayin sonunda kokteyl düzenlenerek pasta kesildi.

Agos