Antakya’da Hüzünlü Noel Ayini

Antakya’daki Noel Bayramı Ayini, 6 Şubat Depremlerinde Yıkılan Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin Enkazı Arasında Gerçekleştirildi.

Yıkılan Kilise Önündeki Ağaç Noel İçin Işıklandırılırken, Işıklandırılan Bu Ağaç Depremde Canlarını Kaybeden Cemaat Üyelerinin Anılarına İthaf Edildi.

Hurigil; “Hiç Bir Yere Gitmedik. Geçmişte Burada İdik, Bugün de Buradayız. Gelecekte de Burada Olacağız…”

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin enkazı önünde Noel Ayini gerçekleştirildi. Kilise enkazının önünde gerçekleşen Noel Bayramı Ayini, hüzünlü anlara vesile oldu.

Kutsal Ayin, Antakya ve Tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10’cu Yuhanna Yazıcı’yı temsilen Beyrut’tan Hatay’a gelen Episkopos Seyyidne Arsenyos Dahdal tarafından yönetilirken, Episkopos Dahdal’a, Arşimendirit Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ile Dimitri Doğum ve Altınözü Sarılar Rum Ortodoks Kilisesi Pederlerinden Abdullah Papasoğlu da eşlik etti. Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ve yöneticilerle birlikte Antakya halkı da Kutsal Ayinde hazır bulundular.

Yıkılan kilise önündeki ağaç Noel için ışıklandırılırken, ışıklandırılan bu ağaç Depremde Canlarını kaybeden Cemaat Üyelerinin anılarına ithaf edildi. 6 Şubat depremlerinde canlarını kaybeden cemaat üyelerinin resimleri de bir panoda sergilendi.

Gerçekleştirilen hüzünlü törenin ardından bir açıklama yapan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, geçmişten bu yana bu topraklarda olduklarını ve bubdan sonra da burada olacaklarını kaydetti.

Vakıf Başkanı Hurigil; “Bugün belki ana evimiz Kilisemiz yok ama gökyüzüne karşı geleceğe dair hayallerimiz var. Geçmişte atalarımız da bu denenmeden geçtiler. Rabbimiz belki de bu görev için elçi kıldı. Umutlarımız kırık da olsa, şüphesiz yürüdüğümüz bu yol uzun ve meşakkatli bir yol. Ancak sendelesek de yorulsak da ayağa kalkıp yeniden yürümeye devam edeceğiz. İçimizdeki sevgi ve ümit ile Kilisemizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Yıkılan çan kulemizin altındaki bu ağaç bir semboldür. Kilisemiz yerle bir olmuş olsa da bu yanan ağaç depremde kaybettiğimiz canlarımızın anılarına ithafen ruhlarına yanan bir nurdur. Zannetmeyin ki sizleri unuttuk. Asla unutulmayacaksınız ve hepiniz içimizde bir nefes olarak kalacaksınız.

Tekrar yinelemek istiyorum; HİÇ BİR YERE GİTMEDİK. GEÇMİŞTE BURADA İDİK, BUGÜN DE BURADAYIZ. GELECEKTE DE BURADA OLACAĞIZ. UMUTLARIMIZDA HEP VAR OLACAK.

Yüce Doğuş (Noel) Bayramınızı şahsım, Patrik vekilimiz, Kilise Pederlerimiz ve Yönetim kurulum adına kutlar, sizlere sağlık ve esenlikler dileriz” diyerek tüm cemaatin bayramını buruk bir şekilde kutladı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakyada-huzunlu-noel-ayini/