Depremin vurduğu İskenderun Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’nde Noel

İskenderun ilçesinde bulunan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi asrın felaketinde hasar almıştı. Tadilattan geçen kilisede Noel etkinliği yapıldı.

Hatay‘ın İskenderun ilçesinde, geçmişte yaşanan depremin ardından restore edilen Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi, bu yıl renkli bir Noel etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kilisede düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik özel hediyelerin dağıtılmasıyla birlikte, sevinç dolu anlar yaşandı.

Tahribatların Ardından Yeniden Açılan Kilisede Noel Coşkusu

Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi, geçmişte yaşanan depremin yol açtığı hasar nedeniyle büyük zarar görmüştü. Ancak kilise, yapılan çalışmalar sonucunda tahribatların giderilmesiyle tekrar ibadete açıldı. Kilisenin yeniden açılmasıyla birlikte, bu yıl Noel coşkusu da kilise cemaatiyle bir araya gelerek yaşandı.

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı’ndan Açıklama

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, kilisenin restorasyon sürecini ve düzenlenen etkinliği şu sözlerle anlattı: ‘6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi gerçekten büyük bir felaketti. Kiliselerimiz ve bütün ibadethaneler depremde tahrip oldu. Şu anda bulunduğumuz İskenderun’daki kilisede Noel’i kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte bir etkinlik yaptık. Bütün evlatlarımıza hediyeler dağıtılacak.’

Çocuklar Büyük Sevinç Yaşadı

Etkinliğe katılan çocuklar, kilisede düzenlenen etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirerek, hediyelerle dolu bir Noel geçirmenin heyecanını yaşadılar. Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi’ndeki bu özel Noel etkinliği, deprem sonrası yeniden hayata dönen kilisenin ve cemaatinin bir araya gelmesine vesile oldu.KAYNAK: İHA

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