Deprem bölgesi ve Filistin’de buruk Noel

Hristiyanların en önemli günleri olan Noel bayramı depremin etkisinin sürdüğü Hatay’da ve İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin kentlerinde buruk karşılanıyor.

İsa’nın doğduğu gün olduğuna inanılan Noel bayramı depremin etkisinin sürdüğü Hatay’da ve İsrail saldırılarının devam ettiği Filistin kentlerinde buruk karşılanıyor.

Hristiyanların önemli bir bölümü Noel bayramını 25 Aralık’ta kutluyor. Ancak bu gün mezheplere göre farklılık gösteriyor. Ortodokslar dahil olmak üzere bazı Hristiyanlar için İsa’nın doğum günü 7 Ocak. 4. yüzyıldan bu yana, İsa’nın doğduğuna inanılan 24 Aralık’ı 25 Aralık’a bağlayan gece ya da 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan gece kutlanan Noel, dünya çapında en popüler bayramlardan biri.

Depremin büyük yıkıma yol açtığı ve bu yıkımın etkisinin devam ettiği Hatay’da Noel buruk karşılandı. İskenderun ilçesinde depremde az hasar alan Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi Noel için hazırlandı. Kilisenin dışı ışıklarla süslenirken, içinde ağaç ve duvar süslemeleri yapıldı.

Kilisede depremden sonraki ilk etkinlikte çocuklardan oluşan koro ilahi dinletisi sundu.

Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Etkinlikte Noel Baba kostümlü bir kişi, çocuklara geleneksel Noel hediyeleri dağıttı.

Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, gazetecilere, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen kilisenin yeni yıla hazırlandığını söyledi.

​​​​​​​Yarın da Noel’i kutlayacaklarını ifade eden Teymur, “Depremden dolayı kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu bayramın tüm insanlığa, tüm insanlığın mutluluğuna barışına, kardeşliğine özellikle savaş içinde olan bölgelerdeki bütün insanlarımıza huzur sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

AA’ya konuşan katılımcılardan Nikol Katar etkinliğin düzenlenmesinden mutlu olduğunu, Danyel Ayper de etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

FİLİSTİN’DE BURUK NOEL HAZIRLIĞI

Fotoğraf: Wesam Hashlamon/AA

Her yıl bu zamanlarda Beytüllahim, Noel’i kutlamak için şehre gelen Hıristiyan hacılar ve turistlerle dolup taşar, kutlamalar yapılır; Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacı aydınlatılırdı. İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim kentinde, bu yılki Noel Bayramı için sokaklar geçen yıllardaki gibi süslenmedi, Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacı aydınlatılmadı.

Noel döneminde Hristiyan dünyasında sokaklar rengarenk süslenip şehirler ışıl ışıl olurken, Beytüllahim’de Noel kutlamaları ilahi ve dualarla sınırlı tutuldu. Kentteki Hazreti İsa’nın dünyaya geldiğine inanılan bir mağaranın üzerine kurulan Mehd (Doğuş) Kilisesi’nin avlusu her yıl ziyaretçilerle dolup taşarken, bu yıl neredeyse boş kaldı.

Kilisenin yakınındaki meydanda dikenli tel ve Gazze’deki yıkımı simgeleyen enkazdan yapılmış bir dekorasyona yer verildi.

Fotoğraf: Wesam Hashlamon/AA

Fotoğraf: Wesam Hashlamon/AA

https://www.evrensel.net/haber/506459/deprem-bolgesi-ve-filistinde-buruk-noel