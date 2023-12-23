HÜDA PAR’ın yasa teklifi Türkiyeli Yahudiler üzerindeki baskıyı artırır

Doğruhaber‘de manşetten verilen habere göre Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) meclise çifte vatandaşlığı olan Yahudiler ile ilgili bir yasa tasarısı sunacak. Parti genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail vatandaşlığı olan çifte vatandaşların soykırıma karışması halinde, vatandaşlıktan çıkarılmaları, mal varlıklarının dondurularak yeni aile fonuna aktarılması ve ağırlaştırılmış müebbet almalarını içeren bir kanun teklifini meclise sunacaklarını idafede etti.

Bu kanun teklifi başta İsrail-Türkiye çift vatandaşlığı olan Türkiyeli Yahudiler olmak üzere tüm Türkiyeli Yahudiler üzerindeki baskıyı artıracaktır. İsrail’in Filistin’deki eylemlerinden sorumlu olmasa dahi Türkiyeli Yahudiler üzerindeki baskı özellikle İsrail’in son Gazze saldırılarından sonra iyice artmıştı. Türkiye’de yaşayan Yahudilerin kaç vatandaşlığı olduğu gündelik yaşamda bilinemeyeceği için bu tip yasalar sonucu oluşan algı tüm Türkiyeleri Yahudileri yaşadıkları sosyal ortam içerisinde zan altında bırakacaktır. Hızla ‘cadı avına’ dönüşme ihtimaline yol açacak bu yasa İsrail’de yaşayan binlerce TC vatandaşı Yahudi için de akraba ziyareti yapma, Türkiye’ye gelme koşulları zorlaşacak, potansiyel nefret suçlarının önünü açacaktır. Bunlara ek olarak Yapıcıoğlu’nun sunacağı yasa tasarısındaki “mal varlıklarının dondurularak yeni aile fonuna aktarılması” bölümü de suç ve cezanın şahsiliği ilkesini de tehlikeye atmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2023/12/23/huda-parin-yasa-teklifi-turkiyeli-yahudiler-uzerindeki-baskiyi-artirir/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=huda-parin-yasa-teklifi-turkiyeli-yahudiler-uzerindeki-baskiyi-artirir