Gazze’deki Hristiyanlar, İsrail işgali nedeniyle buruk bir Noel geçiriyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Hristiyanlar, İsrail’in saldırıları nedeniyle bu yıl Noel’i buruk karşılıyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Hıristiyan da öldürüldü ve yaralandı.

AA muhabirine konuşan Gazze’deki Hristiyanlardan İbrahim el-Ameş, İsrail saldırıları başladığında Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesine sığındıklarını ancak savaş uçaklarının kiliseyi ve yerinden edilmiş çok sayıda kişiyi hedef aldığını hatırlatarak, “Ölenler, yaralananlar oldu. Gazze’de Hıristiyanlar ve Müslümanlar için güvenli bir yer yok. İşgal ordusunun soykırım yapmasından ciddi şekilde korkuyoruz. Bu savaşta birçok akrabamı, arkadaşımı kaybettim.” dedi.

Hayatında bu büyüklükte bir yıkıma daha önce tanık olmadığını ve her gün yeni katliamlar yaşandığını anlatan Ameş, “Bu şimdiye kadar karşılaştığım en zor savaş. Ne diyeceğimi bilmiyorum? Her yerde ölüler var. Ailemin birçok üyesini, kuzenlerimi ve onların çocuklarını kaybettim.” ifadelerini kullandı.

Gazze’de Hristiyan topluluğunun sayısının çok az olduğunu ve İsrail bombardımanıyla yok edilme tehdidiyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Ameş, “Gazze başta olmak üzere Filistin’deki Hristiyanların kalpleri Noel Bayramı sevincinden uzak. Saldırılar dursa bile kutlama yapmayacağız. İnsanlar yurtlarına dönene kadar sadece savaşın bitmesi ve barış için dualar edeceğiz.” şeklinde konuştu.

– İSRAİL ORDUSU KİLİSELERİ DE HEDEF ALDI

Kudüs Latin Patrikhanesi, 16 Aralık’ta İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirdi.

Gazze’deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırına giden 2 kadını öldürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze’deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular.”

Bu olayın ardından Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık’ta geleneksel pazar duasında “Gazze’den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor.” diye konuştu.

İsrail ordusunun Gazze’de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken “terör” ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Franciscus, “Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa’nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, ‘Bu terör, bu savaş.’ diyor. Evet, bu savaş, bu terördür.” yorumunu yaptı.

Bu arada söz konusu saldırı Hristiyan ibadethanelerinin hedef alındığı ilk olay değildi.

Gazze’deki hükümetin medya ofisine göre, İsrail ordusu 21 Ekim’de, Gazze’de dünyanın en eski kiliselerinden Aziz Porphyrios Rum Ortodoks Kilisesini hedef alarak, en az 18 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneybatısındaki er-Rimal Mahallesinde bulunan ve içinde çok sayıda tesis, salon ve bir spor kulübünün bulunduğu Ortodoks Kültür Merkezini de vurdu. Saldırıda Ortodoks Kültür Merkezi’nin büyük bölümünde tahribat meydana geldi.

İngiltere Parlamentosunun Filistin asıllı ilk milletvekili Leyla Moran da 15 Aralık’ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’deki Katolik Kilisesi’nde mahsur kalan yaklaşık 300 kişi arasında bazı akrabalarının da bulunduğunu belirtti

Moran,”İsrail ordusunun kiliseye beyaz fosfor bombaları attığını ve yerleşkeye ateş açtığını” ifade etti.

Moran, 16 Aralık’taki paylaşımında da ailesinin kendisine kilisenin kapısında İsrail askerlerinin bulunduğunu bildirdiğini kaydederek, kiliseye sığınanların yeterli suya sahip olmadığını aktardı ve “Noel Bayramı’na çok az kalmışken kiliseden atılacaklar mı?” diye sordu.

– KUTLAMALARIN İPTAL EDİLMESİ

Filistin topraklarındaki Hıristiyan topluluklar, birkaç gün önce, Hıristiyan kiliselerinin başkanlarından gelen bir dayanışma mesajıyla, Gazze’deki saldırılan nedeniyle Noel ağacının aydınlatılması da dahil tüm Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Kiliselerden yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna’nın da aralarında bulunduğu Hıristiyan kiliselerinin başkanları, bayramın dini boyutlarını koruyarak, devam eden saldırılar nedeniyle Noel’in festivaller, kutlamalar ve Noel ağacının süslenmesi ve ışıklandırılması dahil yalnızca şenlikli yönlerini iptal etmeye karar verdi.

Gazze’deki Hıristiyanlar nüfusun küçük bir yüzdesini temsil ediyor. Abluka altındaki Gazze’nin kıyı yerleşim bölgesinde yalnızca yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor.

https://www.star.com.tr/dunya/gazzedeki-hristiyanlar-israil-isgali-nedeniyle-buruk-bir-noel-geciriyor-haber-1837324/