Filistinli Hristiyanlar, İsrail saldırılarıyla Gazze’deki topluluğun “yok olmasından” korkuyor

Filistinli Hristiyanlar, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle topluluklarının “yok olmasından korktuklarını” belirtiyor.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuşan Filistinli Hristiyan Hammam Farah, İsrail saldırılarında birçok akrabasını kaybettiğini söyledi.

Farah, “Dünyadaki en eski Hristiyan topluluklardan biriyiz ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukası öncesinde bölgede 3 bin Hristiyan’ın yaşadığını aktaran Farah, bu sayının son yıllarda “insani olmayan şartlar” nedeniyle yaklaşık 1000 kişiye ve 7 Ekim’den sonra ise 800’e düştüğünü kaydetti.

Farah, 20 Ekim’de İsrail saldırısıyla yıkılan Gazze’deki Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’nde 35 yaşındaki kuzenini ve 12 Kasım’da ise 84 yaşındaki büyük teyzesini, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kaybettiğini anlattı.

İsrail güçlerinin 17 Aralık’ta Kutsal Aile Kilisesine yönelik saldırısında ölen anne ve kızının da “aile dostu” olduğunu söyleyen Farah, saldırılar nedeniyle “aşırı derecede üzgün ve endişeli” olduğunu vurguladı.

“Gazze’deki Hristiyan toplumun yüzde 3’ü öldü”

İşgali altındaki Batı Şeria’nın tarihi Beytüllahim şehrinde yaşayan Filistinli rahip Mitri Raheb de Democracy Now sitesine verdiği röportajda, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılarda Hristiyan toplumunun yüzde 3’nü öldürdüğünü belirterek, “Gazze’deki Hristiyan topluluğunun yok olmasından korktuğunu” ifade etmişti.

İsrail’in Gazze’deki Hristiyan topluluğa yönelik saldırıları

İsrail, 20 Ekim’de Gazze’de sivillerin sığındığı tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef aldı; saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 18 kişi ölürken, onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırı sonucu tarihi kilise büyük hasar görmüştü.

Yüzlerce Filistinlinin sığındığı Genç Hristiyanlar Birliği, 16 Aralık’ta İsrail güçleri tarafından bombalanmıştı.

Gazze’deki Hristiyan topluluğun sığındığı Kutsal Aile Katolik Kilisesi 17 Aralık’ta İsrail güçleri tarafından kuşatılmış, Rahibeler Manastırına geçen anne ve kızı keskin nişancılar tarafından öldürülmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da 17 Aralık’ta geleneksel pazar duasında “Gazze’den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor.” diye konuşmuştu.

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum ise 19 Aralık’ta Londra merkezli LBC radyosuna yaptığı açıklamada, Gazze’de hiç Hristiyan olmadığı ve Kilise bulunmadığını iddia etmişti.

AA