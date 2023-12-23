Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Fesih kararı geçerli değil

Dağlık Karabağ’da tek taraflı ilan edilen yönetimin lideri, eylül ayında imzalanan fesih kararnamesinin geçerli olmadığını bildirdi.

DUVAR – Dağlık Karabağ’da tek taraflı ilan edilen ve Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin lideri Samvel Shahramanyan, Azerbaycan’ın askeri harekatının ardından 28 Eylül’de açıklanan ‘kendi kendini fesih’ kararının geçerli olmadığını açıkladı.

France 24’ün aktardığına göre, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da açıklama yapan Shahramanyan, Artsakh Cumhuriyeti olarak adlandırılan yönetime ilişkin olarak, “Artsakh Cumhuriyeti’nin hükümet kurumlarının feshedilmesini şart koşan bir belgesi yok” dedi.

Samvel Shahramanyan’ın ofisinden AFP haber ajansına yapılan ayrı bir açıklamada da 26 Eylül tarihli kararın ‘boş bir kağıt’ olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Hiçbir belge, halkın iradesiyle kurulan bir cumhuriyetin feshedilmesine yol açamaz” ifadelerine yer verildi. Samvel Shahramanyan’ın danışmanı Vladimir Grigoriyan da ABD’nin RFE/RL haber sitesine yaptığı açıklamada, söz konusu fesih kararnamesinin 19 Ekim’de Shahramanyan’ın imzaladığı başka bir kararnameyle geçersiz hale geldiğini söyledi.

‘TÜM İDARİ KURUMLAR FESHEDİLECEK’ DENİLMİŞTİ

Eylül ayında, Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahmaranyan’ın Dağlık Karabağ’da tek taraflı ilan edilen ve Azerbaycan’ın tanımadığı yönetimin varlığına 1 Ocak 2024’ten itibaren son verilmesini öngören bir kararname imzaladığı açıklanmış, bu kararnamenin tüm idari kurumları feshetmeye yönelik olduğu bildirilmişti. Kkararnamede, “1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm devlet kurum ve kuruluşlarını kendilerine bağlı birimler altında feshedin ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Artsakh) varlığına son verin” denilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül’de yaptığı açıklamada, Karabağ’a askeri operasyon başlattıklarını duyurmuş, Karabağ’da ‘Artsakh Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan ancak Azerbaycan’ın tanımadığı yönetim, bir gün sonra yaptığı açıklamada, Rus barış güçlerinin arabuluculuğunda ateşkesi kabul ettiklerini bildirmişti. Ardından Dağlık Karabağ’da yaşayan on binlerce Ermeni bölgeden ayrılarak Ermenistan’a gitmişti. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/daglik-karabagdaki-ermeni-yonetimi-fesih-karari-gecerli-degil-haber-1656003