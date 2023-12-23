Ayrılıkçı Ermeni yönetimi: “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin fesih belgesi geçersiz”

Dağlık Karabağ’daki ayrılıkçı Ermeni yönetiminin lideri Samvel Şahramanyan, Azerbaycan’la imzalanan fesih belgesinin geçerli olmadığını öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre dün yaptığı açıklamada Şahramanyan, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin devlet kurumlarının feshedilmesini öngören bir belge yok” dedi.

Şahramanyan’ın ofisinden yetkililer, ajansa 28 Eylül’de imzalanan anlaşmanın “boş kağıttan” ibaret olduğunu savunarak, “Hiçbir belge, halkın iradesiyle kurulan cumhuriyetin tasfiyesine yol açamaz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında ayrılıkçı yönetiminin 1 Ocak itibarıyla feshedilmesi öngörülüyordu.

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Şahramanyan’ın danışmanı Vladimir Grigorian, ABD fonlu Özgür Avrupa Radyosu’na verdiği söyleşide, 19 Ekim’de bir anlaşma daha imzalandığını, bunun 28 Eylül’dekini iptal ettiğini savundu.

Grigorian, “Bu sözleşme, yönetimin ve tüm devlet kurumlarının 2023’ten sonra da faaliyet göstermeye devam edeceği anlamına geliyor. 28 Eylül’deki anlaşmayı geçersiz sayabiliriz” dedi.

Danışman, kurumlarda çalışan yetkililerin görevlerini sürdüreceğini fakat maaş almayacağını da sözlerine ekledi.

Grigorian, 19 Ekim’deki anlaşmanın içeriğine dair detay paylaşmazken, fesih kararının geçersiz hale geldiğinin neden önceden duyurulmadığını da açıklamadı.

Öte yandan AFP, Karabağ’daki yönetimin devam etmesine Ermenistan ve Azerbaycan’ın olumlu yaklaşmayacağına dikkat çekti.

Erivan ya da Bakü yönetiminden duruma ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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23 Aralık 2023 – Meksika’dan ABD’nin Teksas eyaletine geçen göçmenlerin arkalarında bıraktıkları eşyalardan biri. Teksas’ın Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, yeni imzaladığı yasayla polise ABD sınırını yasadışı bir şekilde geçen göçmenleri gözaltına alma ve eyaletteki yargıçlara da bu kişilere ülkeden gitmelerini emretme yetkisi verdi. Yasayı Meksika sınırında imzalayan Abbott, yeni uygulamaların Teksas’a yasadışı giren göçmen sayısını “yüzde 50’den epey fazla, belki de yüzde 75” azaltacağını söyledi (Chandan Khanna/AFP) 2/30 22 Aralık 2023 – Çekya’nın başkenti Prag’daki Charles Üniversitesi’nde gerçekleşen saldırının ardından polis kampüste soruşturmaya devam ederken halk, okulun civarında geçici bir anıt oluşturdu. Çek yetkililer, saldırganın üniversitede 14 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiğini ve olayın terör bağlantılı olduğunu düşünmediklerini açıkladı. Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan üniversiteye gelmeden önce evlerinde babasını silahla vurarak öldürdü (Michal Cizek/AFP)

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21 Aralık 2023 – Ürdün Kralı II. Abdullah, ülkeyi ziyarete gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Akabe havalimanında karşıladı. Yurtdışında görev yapan Fransız askerlerle Noel kutlamak için Ürdün’e iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Macron, aynı zamanda “Fransa’nın terörizme karşı mücadelesindeki sürekli kararlılığını vurgulayacak”. Fransa Cumhurbaşkanı dün France 5 kanalına verdiği demeçte “Terörizmle savaşmanın Gazze’yi dümdüz etmek ya da ayrım gözetmeksizin sivillere saldırmak” anlamına gelmediğini belirtmişti (Ludovic Marin/AFP) 4/30 20 Aralık 2023 – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da Kongolu polis, seçmenler oy kullanma merkezine zorla girdikten sonra dışarı bakıyor. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin yeniden seçilmeyi amaçladığı seçime oy kullanma merkezlerinde yaşanan gecikmeler damgasını vurdu, uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar sandıklara iki saat geç ulaşabildi (John Wessels/AFP)

20 Aralık 2023 – Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da Kongolu polis, seçmenler oy kullanma merkezine zorla girdikten sonra dışarı bakıyor. Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin yeniden seçilmeyi amaçladığı seçime oy kullanma merkezlerinde yaşanan gecikmeler damgasını vurdu, uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar sandıklara iki saat geç ulaşabildi (John Wessels/AFP) 5/30 19 Aralık 2023 – Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta halk, İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu yıkılan binanın enkazını inceliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre İsrail’in savaşın başından beri gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze’de en az 19 bin 667 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki operasyonların bir sonraki aşamasına kademeli geçiş yapılacağını duyurdu. Açıklama, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrail’i ziyareti sırasında “daha düşük yoğunluklu çatışma” ve “sivillere zararı azaltma” görüşmelerinin ardından geldi (Muhammed Abed/AFP)

19 Aralık 2023 – Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta halk, İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu yıkılan binanın enkazını inceliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre İsrail’in savaşın başından beri gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze’de en az 19 bin 667 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’deki operasyonların bir sonraki aşamasına kademeli geçiş yapılacağını duyurdu. Açıklama, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrail’i ziyareti sırasında “daha düşük yoğunluklu çatışma” ve “sivillere zararı azaltma” görüşmelerinin ardından geldi (Muhammed Abed/AFP) 6/30 18 Aralık 2023 – Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’nin ana yakıt deposundaki yangından çıkan alevlerin görüldüğü bu görüntü AFPTV videosundan alındı. Konakri limanı yakınındaki depoda yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği 84 kişininse yaralandığı açıklandı. Çok sayıda ev hasar görürken yüzlerce kişinin bölgeyi terk ettiği aktarıldı. Patlamanın şehir merkezinde meydana gelmesi nedeniyle Konakri’deki okullar tatil edildi ve halka evde kalma çağrısı yapıldı. Hükümetten yapılan açıklamada patlamaya neyin yol açtığının bilinmediği belirtildi (AFP)

18 Aralık 2023 – Gine Cumhuriyeti’nin başkenti Konakri’nin ana yakıt deposundaki yangından çıkan alevlerin görüldüğü bu görüntü AFPTV videosundan alındı. Konakri limanı yakınındaki depoda yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği 84 kişininse yaralandığı açıklandı. Çok sayıda ev hasar görürken yüzlerce kişinin bölgeyi terk ettiği aktarıldı. Patlamanın şehir merkezinde meydana gelmesi nedeniyle Konakri’deki okullar tatil edildi ve halka evde kalma çağrısı yapıldı. Hükümetten yapılan açıklamada patlamaya neyin yol açtığının bilinmediği belirtildi (AFP) 7/30 17 Aralık 2023 – Sırbistan’daki seçimler sırasında başkent Belgrad’da halk oy vermek için kuyrukta beklerken bir köpek oy verme merkezinin önünde oturuyor. Sırbistan’da bugün 6 milyondan fazla seçmen genel ve yerel seçim için sandığa gitti. Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi’nin meclisinin yanı sıra ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin de üyelerinin belirleneceği seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor. Sırbistan’da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefetin çağrıları üzerine erken seçim kararı alınmıştı (Marko Djurica/Reuters)

17 Aralık 2023 – Sırbistan’daki seçimler sırasında başkent Belgrad’da halk oy vermek için kuyrukta beklerken bir köpek oy verme merkezinin önünde oturuyor. Sırbistan’da bugün 6 milyondan fazla seçmen genel ve yerel seçim için sandığa gitti. Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi’nin meclisinin yanı sıra ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin de üyelerinin belirleneceği seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor. Sırbistan’da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefetin çağrıları üzerine erken seçim kararı alınmıştı (Marko Djurica/Reuters) 8/30 16 Aralık 2023 – SpaceX, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin sağcı partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin Roma’da düzenlediği etkinliğe katıldı. Musk, daha önce katıldığı programlarda belirttiği gibi insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini vurguladı. Ünlü milyarder aynı zamanda yasal göçten yana olduğunu da belirterek, “Yasal göçü artıralım ama yasadışı göçü durdurmalıyız” dedi (Andreas Solaro/AFP)

16 Aralık 2023 – SpaceX, Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin sağcı partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin Roma’da düzenlediği etkinliğe katıldı. Musk, daha önce katıldığı programlarda belirttiği gibi insanlığın medeniyetini sürdürebilmesi için çocuk yapması gerektiğini vurguladı. Ünlü milyarder aynı zamanda yasal göçten yana olduğunu da belirterek, “Yasal göçü artıralım ama yasadışı göçü durdurmalıyız” dedi (Andreas Solaro/AFP) 9/30 15 Aralık 2023 – Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yurttaşlar ülkeye Avrupa Birliği adaylık statüsü verilmesini kutladı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Gürcistan’a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova’yla da katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu açıkladı. Michel, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek’le de müzakerelerin başlayacağını belirtti. Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, “Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir” dedi (Giorgi Arjevanidze/AFP)

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14 Aralık 2023 – Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da işçiler Sovyetler Ordusu anıtının ana figürünü söküyor. 70 yıldır başkentte duran ve tartışmalara neden olan anıtın sökümüne 12 Aralık’ta başlanmıştı. Sofya Valisi Vyara Todeva, Sovyet ordusuna ait anıtın hiç restore edilmediğini ve figürlerde ciddi çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Rusya yanlısı muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi lideri Kornelyiya Ninova, anıtın kaldırılmasının “saçma ve kabul edilemez” olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise anıtın kaldırılmasını “barbarca eylem” diye niteledi (Julia Lazarova/AP) 11/30 13 Aralık 2023 – Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, Ermenistan sınırındaki Gazah bölgesinde tutuklu askeri personelin karşılıklı tesliminin gerçekleştirildiğini, 32 Ermenistan ve iki Azerbaycan askerinin serbest bırakıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı’ndan 7 Aralık’ta yapılan ortak açıklamada, Bakü’yle Erivan yönetimleri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılmasında anlaşmaya varılmıştı (AFP)

13 Aralık 2023 – Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, Ermenistan sınırındaki Gazah bölgesinde tutuklu askeri personelin karşılıklı tesliminin gerçekleştirildiğini, 32 Ermenistan ve iki Azerbaycan askerinin serbest bırakıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı’ndan 7 Aralık’ta yapılan ortak açıklamada, Bakü’yle Erivan yönetimleri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılmasında anlaşmaya varılmıştı (AFP) 12/30 11 Kasım 2023 – Kenya, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını elde edişinin 60. yıldönümünü başkent Nairobi’deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı’nda düzenlediği törenle kutladı. Ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edilen ve askeri geçit düzenlenen törende Devlet Başkanı William Ruto, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurdu. Ruto, “Ocak 2024’ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya’ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak” dedi (Luis Tato/AFP)

11 Kasım 2023 – Kenya, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını elde edişinin 60. yıldönümünü başkent Nairobi’deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı’nda düzenlediği törenle kutladı. Ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edilen ve askeri geçit düzenlenen törende Devlet Başkanı William Ruto, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurdu. Ruto, “Ocak 2024’ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya’ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak” dedi (Luis Tato/AFP) 13/30 11 Aralık 2023 – Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bir kraterin yanında bir bölge sakini duruyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın gece vakti drone’larla bugün sabah saatlerinde de balistik füzelerle Kiev’e saldırdığını bildirdi. 18 drone ve 8 balistik füzenin tamamının imha edildiği aktarılırken Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, vurulan füze parçalarının şehre düşmesi sonucun 4 kişinin yaralandığını ve evlerin hasar aldığını ifade etti (Valentyn Ogirenko/Reuters)

11 Aralık 2023 – Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırısı sonucu oluşan bir kraterin yanında bir bölge sakini duruyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın gece vakti drone’larla bugün sabah saatlerinde de balistik füzelerle Kiev’e saldırdığını bildirdi. 18 drone ve 8 balistik füzenin tamamının imha edildiği aktarılırken Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, vurulan füze parçalarının şehre düşmesi sonucun 4 kişinin yaralandığını ve evlerin hasar aldığını ifade etti (Valentyn Ogirenko/Reuters) 14/30 10 Aralık 2023 – Arjantin’in seçilmiş Devlet Başkanı Javier Milei’nin bir destekçisi, Buenos Aires’teki Kongre’nin civarındaki bir akbaba heykeline tırmanmış halde yemin törenini bekliyor. 19 Kasım’daki seçimi yüzde 56 oyla kazanan Javier Milei, bugün yemin ederek Arjantin Devlet Başkanı olarak görevine başladı. Kendisini liberteryen ve anarko-kapitalist diye tanımlayan Milei görevi Alberto Fernandez’den devralırken halk, harcamalarda sert kesintilere ve yüksek enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan ekonomik reformlara hazırlanıyor (Luis Robayo/AFP)

10 Aralık 2023 – Arjantin’in seçilmiş Devlet Başkanı Javier Milei’nin bir destekçisi, Buenos Aires’teki Kongre’nin civarındaki bir akbaba heykeline tırmanmış halde yemin törenini bekliyor. 19 Kasım’daki seçimi yüzde 56 oyla kazanan Javier Milei, bugün yemin ederek Arjantin Devlet Başkanı olarak görevine başladı. Kendisini liberteryen ve anarko-kapitalist diye tanımlayan Milei görevi Alberto Fernandez’den devralırken halk, harcamalarda sert kesintilere ve yüksek enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan ekonomik reformlara hazırlanıyor (Luis Robayo/AFP) 15/30 9 Aralık 2023 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da çevre aktivistleri, iklim krizinin etkilerine karşı savunmasız olup en çok zararı görenlere desteklerini sunmak için çok uluslu petrol şirketi BP’nin genel merkezi önünde protesto düzenledi. Bu eylem, Dubai’deki COP28 zirvesinde insanlığın gezegeni ısıtan salımlarının en büyük kısmını oluşturan petrol ve doğalgazın geleceği tartışılırken gerçekleştirildi. Uzmanlar, küresel ısınmanın acilen 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması gerektiği uyarısını yapıyor (Henry Nicholls/AFP)

9 Aralık 2023 – Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da çevre aktivistleri, iklim krizinin etkilerine karşı savunmasız olup en çok zararı görenlere desteklerini sunmak için çok uluslu petrol şirketi BP’nin genel merkezi önünde protesto düzenledi. Bu eylem, Dubai’deki COP28 zirvesinde insanlığın gezegeni ısıtan salımlarının en büyük kısmını oluşturan petrol ve doğalgazın geleceği tartışılırken gerçekleştirildi. Uzmanlar, küresel ısınmanın acilen 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırılması gerektiği uyarısını yapıyor (Henry Nicholls/AFP) 16/30 8 Aralık 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali’nin son hali. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 yıl önce çıkan yangından sonra restorasyona giren katedralin yeniden açılmasına bir yıl kala ünlü yapıyı ziyaret etti. 15 Nisan 2019’daki yangından beri katedrali her yıl ziyaret eden Macron, bunu çalışmaların mevcut durumuna dikkat çekmek için yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı bu ziyaretinde gazetecilere, “Nisan 2019’dan beri tüm ulus kendini yeniden inşa ediyor” dedi (Christophe Ena/AP)

8 Aralık 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’teki dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali’nin son hali. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 yıl önce çıkan yangından sonra restorasyona giren katedralin yeniden açılmasına bir yıl kala ünlü yapıyı ziyaret etti. 15 Nisan 2019’daki yangından beri katedrali her yıl ziyaret eden Macron, bunu çalışmaların mevcut durumuna dikkat çekmek için yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı bu ziyaretinde gazetecilere, “Nisan 2019’dan beri tüm ulus kendini yeniden inşa ediyor” dedi (Christophe Ena/AP) 17/30 7 Aralık 2023 – Hint Okyanusu’ndaki 115 adadan oluşan Seyşeller’de Mahe adasındaki bir sanayi bölgesinde meydana gelen büyük bir patlamanın ve şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan patlama sonucu adadaki uluslararası havalimanı da 4 kilometre uzakta olmasına rağmen hasar gördü. Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, temel hizmetlerde çalışanlar dışında herkesin evde kalmasını söyledi (Mervyn Marie/AFP)

7 Aralık 2023 – Hint Okyanusu’ndaki 115 adadan oluşan Seyşeller’de Mahe adasındaki bir sanayi bölgesinde meydana gelen büyük bir patlamanın ve şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olan patlama sonucu adadaki uluslararası havalimanı da 4 kilometre uzakta olmasına rağmen hasar gördü. Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, temel hizmetlerde çalışanlar dışında herkesin evde kalmasını söyledi (Mervyn Marie/AFP) 18/30 6 Aralık 2023 – Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Günü’nde Ukraynalı bir asker Lviv’deki asker mezarlığında nöbet tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’de yaptığı konuşmada Ukrayna ordusunun, Rusya’nın savaşı kazanması için üç günün yeterli olacağına “safça inananları” haksız çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna istilası 651 gündür sürüyor (Yuri Diachishin/AFP)

6 Aralık 2023 – Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Günü’nde Ukraynalı bir asker Lviv’deki asker mezarlığında nöbet tutuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’de yaptığı konuşmada Ukrayna ordusunun, Rusya’nın savaşı kazanması için üç günün yeterli olacağına “safça inananları” haksız çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna istilası 651 gündür sürüyor (Yuri Diachishin/AFP) 19/30 5 Aralık 2023 – Doktor Tessa ve 4 yaşındaki Dian, Viyana Tıp Derneği’nin düzenlediği “Oyuncak Ayı Hastanesi” etkinliğinde bir oyuncak ayıyı ameliyat ediyor. Avusturya’da çocukların doktora gitmekten ya da hastaneye yatmaktan korkmasını engellemek için başlatılan kampanyaya yaklaşık 60 doktor katıldı (Joe Klamar/AFP)

5 Aralık 2023 – Doktor Tessa ve 4 yaşındaki Dian, Viyana Tıp Derneği’nin düzenlediği “Oyuncak Ayı Hastanesi” etkinliğinde bir oyuncak ayıyı ameliyat ediyor. Avusturya’da çocukların doktora gitmekten ya da hastaneye yatmaktan korkmasını engellemek için başlatılan kampanyaya yaklaşık 60 doktor katıldı (Joe Klamar/AFP) 20/30 4 Aralık 2023 – Filistinliler, İsrail’in bugün erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta meydana gelen hasarı inceliyor. İsrail ordusunun geçen gece, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 200 yeri vurduğu bildirdi. İsrail’in 7 Ekim’den beri düzenlediği saldırılarda Gazze’deki can kaybının 15 bin 899’a, yaralı sayısınınsa 42 bine yükseldiği ve öldürülenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu aktarıldı. Ayrıca Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda toplam 75 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, süregelen bombardıman sonucu Gazze şehri ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu (Mohammed Abed/AFP)

4 Aralık 2023 – Filistinliler, İsrail’in bugün erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta meydana gelen hasarı inceliyor. İsrail ordusunun geçen gece, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 200 yeri vurduğu bildirdi. İsrail’in 7 Ekim’den beri düzenlediği saldırılarda Gazze’deki can kaybının 15 bin 899’a, yaralı sayısınınsa 42 bine yükseldiği ve öldürülenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğu aktarıldı. Ayrıca Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda toplam 75 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal, süregelen bombardıman sonucu Gazze şehri ve Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurdu (Mohammed Abed/AFP) 21/30 3 Aralık 2023 – Filipinler’de meydana gelen depremin ardından Surigao del Sur ilinde yaşayanlar bölgeden ayrılıyor. Dün geç saaatlerde Surigao del Sur’un bağlı olduğu Mindanao bölgesi yakınlarında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken bugün de Mindanao Adası’nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Filipinler’in güneyindeki adada yer alan Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda bugün yaşanan patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişininse yaralandığı aktarıldı (AFP)

3 Aralık 2023 – Filipinler’de meydana gelen depremin ardından Surigao del Sur ilinde yaşayanlar bölgeden ayrılıyor. Dün geç saaatlerde Surigao del Sur’un bağlı olduğu Mindanao bölgesi yakınlarında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken bugün de Mindanao Adası’nın doğu açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Filipinler’in güneyindeki adada yer alan Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda bugün yaşanan patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişininse yaralandığı aktarıldı (AFP) 22/30 2 Aralık 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’te çevre aktivistleri, Paris 2024 mağazasının önünde düzenledikleri eylemde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yapay zeka destekli gözetleme sistemlerinin kullanılacak olmasını protesto etti. Fotoğraftaki eylemcinin tuttuğu dövizde “Olimpiyat Oyunları için algoritmik gözetleme yetkilendirildi: Polis Devleti 1, Demokrası 0” yazıyor. Bu teknolojinin insan haklarını çiğneyen bariz bir mahremiyet ihlali olduğu uyarılarına rağmen Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları da dahil büyük etkinliklerde akıllı video gözetiminin kullanılmasını martta yasallaştırmıştı (Stephanie Lecocq/Reuters)

2 Aralık 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’te çevre aktivistleri, Paris 2024 mağazasının önünde düzenledikleri eylemde Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda yapay zeka destekli gözetleme sistemlerinin kullanılacak olmasını protesto etti. Fotoğraftaki eylemcinin tuttuğu dövizde “Olimpiyat Oyunları için algoritmik gözetleme yetkilendirildi: Polis Devleti 1, Demokrası 0” yazıyor. Bu teknolojinin insan haklarını çiğneyen bariz bir mahremiyet ihlali olduğu uyarılarına rağmen Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları da dahil büyük etkinliklerde akıllı video gözetiminin kullanılmasını martta yasallaştırmıştı (Stephanie Lecocq/Reuters) 23/30 1 Aralık 2023 – Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28) bir vakfın düzenlediği sergide gösterilen dijital ekran. Küresel ısınmayı sınırlandırma çabalarını artırma baskısı altındaki dünya liderleri Dubai’de bir araya gelirken, zirve Gazze Savaşı’nın gölgesinde kalıyor. 180’den fazla devlet ve hükümet başkanının yer aldığı konferans 12 Aralık’a kadar devam edecek (Ludovic Marin/AFP)

1 Aralık 2023 – Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP28) bir vakfın düzenlediği sergide gösterilen dijital ekran. Küresel ısınmayı sınırlandırma çabalarını artırma baskısı altındaki dünya liderleri Dubai’de bir araya gelirken, zirve Gazze Savaşı’nın gölgesinde kalıyor. 180’den fazla devlet ve hükümet başkanının yer aldığı konferans 12 Aralık’a kadar devam edecek (Ludovic Marin/AFP) 24/30 30 Kasım 2023 – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Sırski ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Roman Mashovets, Harkov bölgesindeki Kupiansk’a yaptıkları ziyarette cephenin haritasına bakıyor. Zelenski, Rusya’yla savaşın yeni bir safhada olduğunu, silah ve birlik eksikliğinden dolayı istenen sonuçlara ulaşılamayan karşı saldırılarla geçen yazın ardından kışın, çarpışmaları daha karmaşık hale getireceğini söyledi. Associated Press’e verdiği röportajda Zelenski, aksiliklere rağmen geri adım atmayacaklarını belirtti (Efrem Lukatsky/AP)

30 Kasım 2023 – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Oleksandr Sırski ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Roman Mashovets, Harkov bölgesindeki Kupiansk’a yaptıkları ziyarette cephenin haritasına bakıyor. Zelenski, Rusya’yla savaşın yeni bir safhada olduğunu, silah ve birlik eksikliğinden dolayı istenen sonuçlara ulaşılamayan karşı saldırılarla geçen yazın ardından kışın, çarpışmaları daha karmaşık hale getireceğini söyledi. Associated Press’e verdiği röportajda Zelenski, aksiliklere rağmen geri adım atmayacaklarını belirtti (Efrem Lukatsky/AP) 25/30 29 Kasım 2023 – Finlandiya’nın kuzeyindeki Inari’de bulunan Raja-Joseppi uluslararası sınır karakolunda kırmızı ışıklar görülüyor. Finlandiya, düzensiz göçmen akışını engelleme gerekçesiyle Raja-Joseppi hariç diğer üç sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya’ya açılan son sınır kapısı olan kuzeydeki Raja-Joseppi’yi kapatacağını 28 Kasım 2023’te söylemişti. Kapatma 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe 2023 tarihleri arasında yürürlüğe girecek ve 13 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek (Otto Ponto/AFP)

29 Kasım 2023 – Finlandiya’nın kuzeyindeki Inari’de bulunan Raja-Joseppi uluslararası sınır karakolunda kırmızı ışıklar görülüyor. Finlandiya, düzensiz göçmen akışını engelleme gerekçesiyle Raja-Joseppi hariç diğer üç sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ülkenin Rusya’ya açılan son sınır kapısı olan kuzeydeki Raja-Joseppi’yi kapatacağını 28 Kasım 2023’te söylemişti. Kapatma 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe 2023 tarihleri arasında yürürlüğe girecek ve 13 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek (Otto Ponto/AFP) 26/30 28 Kasım 2023 – Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinliler, yıkılmış binaların yanından geçiyor. Şeridin kuzeyinden gelenlerle Han Yunus’un nüfusu iki katına çıktı. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 15 bini aştı. Öte yandan Gazze Savaşı’na verilen 4 günlük insani ara, iki gün daha uzatılmıştı (Mohammed Abed/AFP)

28 Kasım 2023 – Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinliler, yıkılmış binaların yanından geçiyor. Şeridin kuzeyinden gelenlerle Han Yunus’un nüfusu iki katına çıktı. Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 15 bini aştı. Öte yandan Gazze Savaşı’na verilen 4 günlük insani ara, iki gün daha uzatılmıştı (Mohammed Abed/AFP) 27/30 27 Kasım 2023 – Kırım’daki fırtınanın ardından sular altında kalan Pribrezhnoe köyü sakinleri bölgeden ayrılıyor. Kasırga şiddetindeki rüzgarlar ve şiddetli yağışların hafta sonu boyunca Rusya’nın ilhak ettiği yarımadayı vurmasının ardından Kırım’da 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Fırtına sırasında saatte 140 kilometreden hızlı rüzgarlar kaydedilirken Kırım’ın bazı belediyelerinde olağanüstü hal ilan edildi (AFP)

27 Kasım 2023 – Kırım’daki fırtınanın ardından sular altında kalan Pribrezhnoe köyü sakinleri bölgeden ayrılıyor. Kasırga şiddetindeki rüzgarlar ve şiddetli yağışların hafta sonu boyunca Rusya’nın ilhak ettiği yarımadayı vurmasının ardından Kırım’da 400 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Fırtına sırasında saatte 140 kilometreden hızlı rüzgarlar kaydedilirken Kırım’ın bazı belediyelerinde olağanüstü hal ilan edildi (AFP) 28/30 26 Kasım 2023 – Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Abu Dabi’deki Formula 1 zaferini lastiklerini yakarak kutluyor. Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dabi’nin Yas Marina pistinde düzenlendi. Verstappen, üst üste üçüncü kez galibiyet alırken Abu Dabi Grand Prix’sinde onu Charles Leclerc ve George Russell takip etti. Verstappen, Abu Dabi’de kariyerinin 54. Grand Prix zaferini elde etti. 7 kere dünya şampiyonu olan, Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı (Hamad I Mohammed/Reuters)

26 Kasım 2023 – Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Abu Dabi’deki Formula 1 zaferini lastiklerini yakarak kutluyor. Formula 1’de sezonun son yarışı Abu Dabi’nin Yas Marina pistinde düzenlendi. Verstappen, üst üste üçüncü kez galibiyet alırken Abu Dabi Grand Prix’sinde onu Charles Leclerc ve George Russell takip etti. Verstappen, Abu Dabi’de kariyerinin 54. Grand Prix zaferini elde etti. 7 kere dünya şampiyonu olan, Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son iki sezonda podyumun zirvesine çıkamadı (Hamad I Mohammed/Reuters) 29/30 25 Kasım 2023 – Kurtarma görevlileri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e Rusya’nın düzenlediği drone saldırısının ardından yangın söndürme çalışması yürütüyor. Ukrayna, sabaha karşı başlayan saldırıda 75 Rus drone’undan 74’ünü düşürdüklerini açıklarken, bunun istilanın başından beri başkente gerçekleştirilen en büyük drone saldırısı olduğunu belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram’dan yaptığı açıklamada saldırı sonucu biri 11 yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin yaralandığı söyledi (Ukrayna Acil Servisi/AFP)

25 Kasım 2023 – Kurtarma görevlileri Ukrayna’nın başkenti Kiev’e Rusya’nın düzenlediği drone saldırısının ardından yangın söndürme çalışması yürütüyor. Ukrayna, sabaha karşı başlayan saldırıda 75 Rus drone’undan 74’ünü düşürdüklerini açıklarken, bunun istilanın başından beri başkente gerçekleştirilen en büyük drone saldırısı olduğunu belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram’dan yaptığı açıklamada saldırı sonucu biri 11 yaşındaki bir kız çocuğu olmak üzere 5 kişinin yaralandığı söyledi (Ukrayna Acil Servisi/AFP) 30/30 24 Kasım 2023 – Fransa’nın başkenti Paris’te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un maskesini takan protestocular, cinsel saldırı mağdurlarına desteklerini sunmak için Eyfel Kulesi civarında eylem yaptı. Göstericiler Fransa’yı tutumunu değiştirmeye, Avrupa Birliği tarafından önerilen ve bloğun 27 ülkesinde tecavüzü rıza olmaksızın seks olarak tanımlayacak bir yasayı onaylamaya çağırdı. AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu geçen yıl, rıza temelli tecavüz yasalarını blok genelinde tutarlı kılmak ve ortak bir dizi ceza getirmek için mevzuat önermişti. Kadın sünneti ve siber zorbalığın suç sayılması önerisini de içeren direktifin diğer ayrıntıları 27 üye ülke arasında bir uzlaşma sağlamış gibi görünse de rıza eksikliğine dayalı tecavüz tanımı son derece ayrıştırıcı bir nokta (Dimitar Dilkoff/AFP)

Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Karabağ ihtilafı nedeniyle 27 Eylül 2020’de savaş çıkmıştı. 44 gün süren ve toplamda en az 6 bin 500 kişinin öldüğü çatışmalar, Rusya’nın araya girmesiyle 10 Kasım 2020’de sonlanmıştı. Ancak Erivan ve Bakü’nün hak iddiaları Karabağ meselesini sürekli gündemde tutmuştu.

Bakü yönetimi, 19 Eylül’de Karabağ’da “terörle mücadele operasyonu” başlatmıştı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonun ardından Ermeni ayrılıkçı gruplar silah bırakmıştı.

Şahramanyan, 28 Eylül’deki açıklamasında 1 Ocak 2024 itibarıyla Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin varlığının son ereceğini duyurmuştu.

Karabağ’da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu. Bu nüfusun çoğu operasyonun ardından bölgeyi terk ederek Ermenistan’a geçti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgedeki durumu “etnik temizlik” diye nitelemiş, Azerbaycan ise iddiaları reddederek, Ermenilerin kendi istekleriyle bölgeyi terk ettiğini ve kimseyi zorla evlerinden çıkarmadıklarını savunmuştu.

Öte yandan iki ülke arasında son dönemde normalleşme sinyalleri de görülmüştü. Erivan ve Bakü, 13 Aralık’ta esir değişimi yapmış, 32 Ermeni askere karşılık iki Azeri asker serbest bırakılmıştı.

Independent Türkçe, AFP, RFE, Moscow Times

Independent Turkce