Sanasaryan’da Anayasa Mahkemesi kararından bahseden yok

Mülkiyeti aslında Ermeni toplumuna ait olan, el konduktan sonra bir dönem Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan Sanasaryan Han kiraya verildi, 5 yıldızlı otele çevrildi ve ‘The Luxury Collection’ olarak yakında ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Aktarlı Grup ve ABD’li Marriott International ortaklığında açılacak otelde ikisi suit 62 oda bulunuyor. Medyadan gazeteciler geçen hafta oteli gezerek “İşkencehaneden 5 yıldızlık otele” başlığıyla haberler yaptılar ancak Anayasa Mahkemesi’nin bina için “mülkiyet hakkı ihlali” kararı verdiği medyada pek yer bulmadı.

Han’ın devlete devri ile ilgili Ermeni Patrikliği itiraz davası açmıştı. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararını vermiş ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeniden yargılama sürecinde mahkeme, AYM kararı doğrultusunda Patrikhane lehine hüküm verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararından bir bölüm şöyle:

“Çekişme konusu taşınmazın kadastrodan 24.05.1929 tarihinde Sanasaryan vakfı adına tescil edildiği, Vakıf kurucusunun Ermeni milletinden Ağa Muğradiç Sanasaryan olduğu, Vakfiyesinde, (7 Şubat 316) Ermeni milletinin fakir çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak vakıf taşınmazlarının sürekli bir amaca özgülendiği, davacı Vakfın 743 sayılı Medeni Kanundan önce önce kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olması nedeniyle Cemaat vakfı niteliği taşıdığı açık olmakla buna göre 20.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5737 sayılı Yeni Vakıflar Kanunun 2.maddesi ile cemaat vakıfları ayrı bir vakıf türü olarak benimsenmiş ve gösterilmiş, böylece cemaat vakıfları mülhak vakıf statüsünden çıkarılmış(tır). Bu bağlamda belirtilen yasal düzenlenmeler çerçevesinde davacının davasında haklı olması nedeni ile davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü bakımından davanın kabulüne karar veril(miştir).”

“Yerel mahkeme de AYM doğrultusunda karar verdi”

Ancak kararın ardından mülkün sahibi konumundaki Vakıflar Genel Müdürlüğü, istinaf yoluna başvurdu. Agos’a konuşan Avukat Ali Elbeyoğlu, şunları söyledi.

“Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede bizi haklı buldu. Patrikliğin Sanasaryan Vakfı’nın mütevellisi olduğuna, vakfın mazbut vakıf statüsüne alınmayacağına ve hanın iade edilmesi gerektiğine karar vererek yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda yerel mahkeme tarafından yeniden yargılama yapılmıştır. Yargılamanın neticesinde davamızın kabulüne karar verildi. Mahkeme, Hanın Sanasaryan Vakfı Mütevellisi Türkiye Ermeni Patrikliğine iadesine hükmetti. Mahkeme kararının tapuda infazı için dosyanın kesinleşmesi gerekiyor. Bu karara karşı VGM istinaf kanun yoluna başvurdu. Şu an dosya Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde. İstinaftan sonra Yargıtay nezdinde temyiz incelemesi de olacaktır. Dosyanın kesinleşmesini bekliyoruz.”

Agos