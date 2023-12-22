Salgın Döneminde Kiliselerin Kapatılmasının Etkileri Paylaşıldı

Katolik bir kuruluş tarafından yayınlanan ankette, COVID-19 salgını nedeniyle kiliselerin kapatılmasının insanlar üzerindeki etkileri paylaşıldı.

Parlamentoda ve kamu yaşamında Katolik değerlerini savunan Catholic Union, salgın döneminde kiliselerin kapatılmasının sonuçlarına ilişkin ilk büyük çalışma olduğunu belirtti. Catholic Union Direktörü Nigel Parker, kiliselerin bir daha kapatılmaması için mücadele edeceklerini söyledi. Parker, insanları araştırmanın bir parçası olarak Katoliklerin sesinin duyulmasını sağlamak için ankete katılmaya çağırdı.

Ankete katılanların yüzde 60’ından fazlası, kiliselerin kapatılmasının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkilediğini belirtti. Öte yandan katılımcıların yüzde 25’i, salgın döneminin başlangıcında kiliselerin kapatılmasının gerekli olduğunu düşünüyordu. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 10’u salgının başlangıcından bu yana kilise hizmetlerine daha az katıldıklarını veya hiç katılmadıklarını söyledi. Catholic Union başkanı Sheila Hollins, sonuçların üzücü olduğunu belirterek, ‘‘Araştırmamız kiliselerin kapatılmasının insanlar üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu kanıtlıyor. Kendini yalnız hisseden veya depresyonla mücadele edenlerin sayısında ciddi artış yaşandı’’ dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Birleşik Krallık’ta da kiliseler salgın döneminin başlangıcında kapatıldı. 2020’nin sonlarına doğru Birleşik Krallık’taki Katolik liderler COVID-19 kısıtlamalarına açıkça karşı çıkıyordu.

Son yıllarda ABD’nin birçok eyaletinde acil durumlarda ibadet yerlerinin kapatılmasını engellemek için yasalar çıkarıldı. Öte yandan Gallup tarafından 2023’ün başlarında yayınlanan anket, salgın döneminin ardından kiliseye giden Amerikalıların sayısının azaldığını gösterdi.

(Kaynak: Catholic News Agency)