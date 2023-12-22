İsa Mesih’in Yüzü Bulunan Altın Para Bulundu

Norveç’te üzerinde İsa Mesih’in yüzü bulunan son derece nadir bir altın para bulundu. Vestre Slidre dağlarında elinde dedektörle yürüyen bir kişi tarafından bulunan 1000 yıllık madeni paranın, Bizans’a ait olduğu düşünülüyor.

Sikkenin bir tarafında Kutsal Kitap’ı tutan İsa Mesih görülürken, diğer tarafında ise Bizans hükümdarlarından II. Basileios ve VII. Konstantin’in resimleri yer alıyor. Sikkenin üzerinde iki yazıt bulunuyor. Açıklamaya göre, Latince kısmında ”İsa Mesih, hüküm sürenlerin kralı”, Yunanca kısmında ise ”Romalıların imparatorları, Basil ve Konstantin” yazmaktadır. Madeni paranın 977 ile 1025 yılları arasında basıldığı düşünülüyor.

Keşif, Norveç’teki yetkilileri heyecanlandırdı. Yapılan açıklamada, ‘‘Madeni para, Norveç tarihi bağlamında benzersizdir. Para, yaklaşık bin yıl öncesine ait olmasına rağmen büyük oranda bozulmamış’’ ifadeleri yer aldı.

Araştırmacılar sikkenin İstanbul’dan Norveç’e nasıl ulaştığını bilmiyor. Varsayıma göre, altın sikke Norveç krallarından Harald Hardrada’nın Bizans İmparatorluğu’nda muhafız olarak görev yaptığı dönemde aldığı maaşın karşılığı olabilir.

Sikke, ayrıca buz ticareti yoluyla Norveç’e gelmiş olabilir. Yerel bir yetkili, ‘‘Eski ticaret yolları, Norveç’in batısından gelen tuz ticaretine dayanıyordu. Dolayısıyla madeni paranın batıdan gelen balıklar veya demir külçeler arasında taşınmış olması mümkün’’ dedi.

(Kaynak ve Ana Görsel: Christian Today)