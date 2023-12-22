Hangardz Tiyatro Grubu 5. Yılını Kutluyor

Hangardz Tiyatro Grubu 5.yılını William Saroyan’ın “Yüreğim Dağlardadır” kitabından uyarlanıp sahnelenen, aynı adlı oyunla kutluyor.

2022-2023 sezonuna William Saroyan’ın “Yüreğim Dağlardadır” oyunu ile başlayan Hangardz Tiyatro Grubu, ekibin kuruluşunun 5.yılını kutlarken 2023-2024 sezonuna da aynı oyunla devam ediyor.

Oyuna ilgi bir hayli fazla. 2023’ün son oyununda 19 Aralık 2023’de Cevahir AVM BESA salonunda seyirciyle buluşan oyunda, salon tamamen doluydu. İzleyiciler arasında Üstün Akmen tiyatro ödülleri Jürisinden Anta Toros, dünyaca ünlü oyuncu Kevork Malikyan, Ermeni toplumunun ünlü oyuncularından birkaçı, tanınmış simaları da vardı. Ancak dikkat çeken ise salonu dolduran kalabalığın sadece Ermeni toplumu üyelerinden oluşmamasıydı.

Oyunun başrollerini Diana Çilingiryan, Yeğya Akgün ve DT oyuncusu Nışan Şirinyan paylaşıyorlar. Diğer rollerde ise, Lara Narin, Dikran Peştemalcıgil, Antranik Bakırcıoğlu, Sevada Haçik Demirci, Artun Gebenlioğlu, Bared Çil, Garine Maral Çizmeciyan, Miranda Şahinoğlu sahne alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Tara Demircioğlu ve Yeğya Akgün var.

İngilizce’den çeviren : Ece Eroğlu

Metin danışmanı : Altuğ Yılmaz

Dramaturji : Çağdaş Ekin Şişman

Dekor tasarım : İsabel Gültop

Kostüm Tasarım : Burak Kaçi

Müzik ve ses tasarımı: Borusan Orkestrası ve Vartanants Korosu şefi Sibil Arsenyan

Makyaj tasarımı: Ülkü Şahin

Çizer : Anet Sandra Açıkgöz

Hareket tasarımı : Ece Nur Ateş

Işık tasarımı: Ali Poyraz ve Cihan Alparslan

Afiş tasarımı : Burak Kaçi

Sahne Amiri : Jbid Toparlak

Asistan : Arek Kazancıyan

Yapım : Hangardz

Yürütücü Yapımcı : Vural Özdemir

Hangardz grubu oyunun broşüründe şu yazıyı paylaşmış;

Nereye aitiz?

Köklerimiz nerede?

Neye özlem duyuyoruz?

Her bakımdan hafızasızlaştırılmaya çalışılan bu kültür kentinde, birbirimizi şefkatle kabul etmeyi ve yan yana durmayı hatırlamak için…

(1914) Fresno

Yaşlanmış çocuklara, çocuk olan çocuklara

Dağlardaki yüreğe…



William Saroyan’ın 1938 yılında kaleme aldığı ve aynı yıl Broadway’de sahneye konulan Yüreğim Dağlardadır kendi zamanının çok ötesinde bir oyun. 1914 yılının Fresno’sunda, aç bir şairle oğlunun, yolunu kaybetmiş, kendini dünyadan kopmuş gibi hisseden Mac Gregor adında ihtiyar bir Shakespeare aktörüyle karşılaşmasını konu alan bu tek perdelik metin, Saroyan’ın birçok öyküsü gibi, gerçeküstücü bulunmuştu. Birçok eleştirmen oyunu, dönemin daha geleneksel ve gerçekçi metinleriyle karşılaştırarak deneysel bulmuş ve bu sebeple derinlemesine bir okumasını yapmaktan çekinmiş, ancak bir taraftan alkışlamaktan da geri durmamıştı. Hikâyenin merkezindeki memleketine uzak düşmüş, Ermeni bir aileyle yüreği İskoçya’nın dağlarında kalmış Mac Gregor üzerinden yabancılık, gurbet, özlem, aidiyet gibi konuları işleyen Saroyan, kuvvetli kalemiyle okuyucuyu bunlar üzerine düşündürmekle kalmayıp, sadece yüreğin bildiği bir yere karşı duyulan özlemin de su yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Ve belki de bu yüzden, yine birçok eleştirmenin yazılarında bahsettiği üzere, 1938-1939 sezonunda Broadway’de bu oyunu seyreden kitle, salondan sebebini tam olarak anlayamadıkları bir biçimde ağlayarak ayrılıyor. Bu ilk oyunun başarısıyla birlikte Broadway’in kapıları kendisine tamamen açılırken, Saroyan yeni Amerikan tiyatrosunun çığır açan ismi oluveriyor.

Oyuncular:

Diana Çilingaryan

Johnny

Yeğya Akgün

Ben Alexander

Lara Narin

Büyükanne

Nişan Şirinyan

Jasper Mac Gregor

Dikran Peştemalcıgil

Bay Kosak

Sevada Haçik Demirci

Rufe Apley

Garine Maral Çizmeciyan

Fırıncı Abby & Emlakçı

Artun Gebenlioğlu

Bay Wiley

Bared Çil

Philip Carmichael

Antranik Bakırcıoğlu

Henry

Miranda Şahinoğlu

Esther

Sahne Arkası

William Saroyan

Yazar

Tara Demircioğlu

Yönetmen

Yeğya Akgün

Yönetmen

Ece Eroğlu

Çevirmen

Altuğ Yılmaz

Danışman

Çağdaş Ekin Şişman

Dramaturg

Bared Çil

Yönetmen Yardımcısı

İsabel Gültop

Dekor Tasarım

Burak Kaçi

Kostüm Tasarım / Afiş Tasarım

Sibil Arsenyan

Ses & Efekt Operatörü

Ülkü Şahin

Saç & Makyaj

Anet Sandra Açıkgöz

İllüstratör & Grafik Tasarımcı

Ece Nur Ateş

Hareket Tasarımı

Ali Poyraz

Işık Tasarımı

Cihan Alparslan

Işık Tasarımı

Jbid Toparlak

Sahne Amiri

Arek Kazancıyan

Asistan

Vural Özdemir

Yürütücü Yapımcı

(Kapak Fotoğrafı: hangardz.com)