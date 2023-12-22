Hangardz Tiyatro Grubu 5. Yılını Kutluyor

Hangardz Tiyatro Grubu 5.yılını William Saroyan’ın “Yüreğim Dağlardadır” kitabından uyarlanıp sahnelenen, aynı adlı oyunla kutluyor.
2022-2023 sezonuna William Saroyan’ın “Yüreğim Dağlardadır” oyunu ile başlayan Hangardz Tiyatro Grubu, ekibin kuruluşunun 5.yılını kutlarken 2023-2024 sezonuna da aynı oyunla devam ediyor.
Oyuna ilgi bir hayli fazla. 2023’ün son oyununda 19 Aralık 2023’de Cevahir AVM BESA salonunda seyirciyle buluşan oyunda, salon tamamen doluydu. İzleyiciler arasında Üstün Akmen tiyatro ödülleri Jürisinden Anta Toros, dünyaca ünlü oyuncu Kevork Malikyan, Ermeni toplumunun ünlü oyuncularından birkaçı, tanınmış simaları da vardı. Ancak dikkat çeken ise salonu dolduran kalabalığın sadece Ermeni toplumu üyelerinden oluşmamasıydı.
Oyunun başrollerini Diana Çilingiryan, Yeğya Akgün ve DT oyuncusu Nışan Şirinyan paylaşıyorlar. Diğer rollerde ise, Lara Narin, Dikran Peştemalcıgil, Antranik Bakırcıoğlu, Sevada Haçik Demirci, Artun Gebenlioğlu, Bared Çil, Garine Maral Çizmeciyan, Miranda Şahinoğlu sahne alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Tara Demircioğlu ve Yeğya Akgün var.
İngilizce’den çeviren : Ece Eroğlu
Metin danışmanı : Altuğ Yılmaz
Dramaturji : Çağdaş Ekin Şişman
Dekor tasarım : İsabel Gültop
Kostüm Tasarım : Burak Kaçi
Müzik ve ses tasarımı: Borusan Orkestrası ve Vartanants Korosu şefi Sibil Arsenyan
Makyaj tasarımı: Ülkü Şahin
Çizer : Anet Sandra Açıkgöz
Hareket tasarımı : Ece Nur Ateş
Işık tasarımı: Ali Poyraz ve Cihan Alparslan
Afiş tasarımı : Burak Kaçi
Sahne Amiri : Jbid Toparlak
Asistan : Arek Kazancıyan
Yapım : Hangardz
Yürütücü Yapımcı : Vural Özdemir
Hangardz grubu oyunun broşüründe şu yazıyı paylaşmış;
Nereye aitiz?
Köklerimiz nerede?
Neye özlem duyuyoruz?
Her bakımdan hafızasızlaştırılmaya çalışılan bu kültür kentinde, birbirimizi şefkatle kabul etmeyi ve yan yana durmayı hatırlamak için…
(1914) Fresno
Yaşlanmış çocuklara, çocuk olan çocuklara
Dağlardaki yüreğe…
William Saroyan’ın 1938 yılında kaleme aldığı ve aynı yıl Broadway’de sahneye konulan Yüreğim Dağlardadır kendi zamanının çok ötesinde bir oyun. 1914 yılının Fresno’sunda, aç bir şairle oğlunun, yolunu kaybetmiş, kendini dünyadan kopmuş gibi hisseden Mac Gregor adında ihtiyar bir Shakespeare aktörüyle karşılaşmasını konu alan bu tek perdelik metin, Saroyan’ın birçok öyküsü gibi, gerçeküstücü bulunmuştu. Birçok eleştirmen oyunu, dönemin daha geleneksel ve gerçekçi metinleriyle karşılaştırarak deneysel bulmuş ve bu sebeple derinlemesine bir okumasını yapmaktan çekinmiş, ancak bir taraftan alkışlamaktan da geri durmamıştı. Hikâyenin merkezindeki memleketine uzak düşmüş, Ermeni bir aileyle yüreği İskoçya’nın dağlarında kalmış Mac Gregor üzerinden yabancılık, gurbet, özlem, aidiyet gibi konuları işleyen Saroyan, kuvvetli kalemiyle okuyucuyu bunlar üzerine düşündürmekle kalmayıp, sadece yüreğin bildiği bir yere karşı duyulan özlemin de su yüzüne çıkmasına sebep oluyor. Ve belki de bu yüzden, yine birçok eleştirmenin yazılarında bahsettiği üzere, 1938-1939 sezonunda Broadway’de bu oyunu seyreden kitle, salondan sebebini tam olarak anlayamadıkları bir biçimde ağlayarak ayrılıyor. Bu ilk oyunun başarısıyla birlikte Broadway’in kapıları kendisine tamamen açılırken, Saroyan yeni Amerikan tiyatrosunun çığır açan ismi oluveriyor.
Oyuncular:
Diana Çilingaryan
Johnny
Yeğya Akgün
Ben Alexander
Lara Narin
Büyükanne
Nişan Şirinyan
Jasper Mac Gregor
Dikran Peştemalcıgil
Bay Kosak
Sevada Haçik Demirci
Rufe Apley
Garine Maral Çizmeciyan
Fırıncı Abby & Emlakçı
Artun Gebenlioğlu
Bay Wiley
Bared Çil
Philip Carmichael
Antranik Bakırcıoğlu
Henry
Miranda Şahinoğlu
Esther
Sahne Arkası
William Saroyan
Yazar
Tara Demircioğlu
Yönetmen
Yeğya Akgün
Yönetmen
Ece Eroğlu
Çevirmen
Altuğ Yılmaz
Danışman
Çağdaş Ekin Şişman
Dramaturg
Bared Çil
Yönetmen Yardımcısı
İsabel Gültop
Dekor Tasarım
Burak Kaçi
Kostüm Tasarım / Afiş Tasarım
Sibil Arsenyan
Ses & Efekt Operatörü
Ülkü Şahin
Saç & Makyaj
Anet Sandra Açıkgöz
İllüstratör & Grafik Tasarımcı
Ece Nur Ateş
Hareket Tasarımı
Ali Poyraz
Işık Tasarımı
Cihan Alparslan
Işık Tasarımı
Jbid Toparlak
Sahne Amiri
Arek Kazancıyan
Asistan
Vural Özdemir
Yürütücü Yapımcı
(Kapak Fotoğrafı: hangardz.com)
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