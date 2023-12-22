Ermeni “Amerika’lı” filmi “Oscar” ödül töreninin 2. turunu geçmeyi başardı

Mikayel Gyurjyan tarafından rejisorluk yapılan Ermeni “Amerika’lı” filmi, seçilen 15 film ile birlikte ABD merkezli Film Akademisi’nin “Oscar” ödül töreninin “En iyi yabancı film” kategorisinin 2. turunu geçmeyi başardı. Adı geçen kategoride yer alan “Amerika’lı” ilk Ermeni filmdir.

Ödül töreninin sitesinden edindiği bilgilere göre, filmler 1. turunda farklı ülkelerin sunduğu toplam 88 filmden seçildi.

Son “kısa liste” 24 Ocak 2024 tarihinde belli olacaktır. Söz konusu liste, sadece 5 filmden oluşuturulacaktır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/22/Ermeni-Film-Oscar/264562