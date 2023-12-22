2023’ün en iyi 10 Ermeni sporcuları

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından akredite edilen spor gazetecileri ve takım antrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda 2023 yılının en iyi 10 Ermeni sporcularının adları açıklandı.

En iyi 10 sporcuları aşağıda:

Artur Aleksanyan (güreş)

Malkhas Amoyan (güreş)

Arman Andreasyan (güreş)

Hovhannes Bachkov (boks)

Artur Davtyan (jimnastik)

Vazgen Tevanyan (güreş)

Varazdat Lalayan (ağırlık kaldırma)

Arsen Harutyunyan (güreş)

Narek Manasyan (boks)

Gor Sahakyan (ağırlık kaldırma)

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/22/spor-en-iyi-10/264569