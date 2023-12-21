Tahran Ermeni Diakosluğu, Karabağ’dan zorla yerinden edilenlere 17 ton yardım gönderdi

Ermeni Devrimci Federasyonu’nun web sitesine göre, Tahran Ermeni Diyosesi tarafından İran’dan Artsakhlı (Karabağ) ailelerine yılbaşından önce sağlanması planlanan yardımın ilk partisi, Ermenistan’a ulaştı.

17 tonluk yük, hijyen ürünleri, gıda ve tencereler içermektedir.

Yardımının ikinici kısmı (soba ve hijyen ürünleri), gümrük ofisinde, evrak aşamasındadır ve sadece sobaları içerecektir.

Hatırlanacağı üzere 19 Eylül’de Azerbaycan, Artsakh’a karşı büyük çaplı bir saldırı başlattı ve ülkeyi yoğun bombardımana aldı.

Artsakh vatandaşlarının zorla yerlerinden edilme sonucunda, 24 Eylül’de başlayan zorunlu göçle, 100.000’den fazla insan Ermenistan’a sürüldü.

Bazı verilere göre, Artsakh’ta yaklaşık 40 Ermeni kalmış durumda.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/21/Tahran-Ermeni-Diakoslu%C4%9Fu-Karaba%C4%9F%E2%80%99/264494