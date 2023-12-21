Mahkeme salonunda soykırım yalanına sarıldı

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Kobani olaylarına ilişkin davada son savunmasını yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Ermeni soykırımı yalanını savundu. Yüksekdağ, “Hala Kürdü de Türkü de, bu sınırlarda yaşayan bütün insanlar olarak o katliamın acı yükünü sırtımızda taşıyoruz” dedi.

HDP’nin çağrıları sonucunda Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Sanıklardan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ savunmasında, Ermeni soykırımı yalanına ilişkin konuştu. Yüksekdağ şunları söyledi:

“Ermenileri kıyımdan geçirmişler, ölmeyeni sürgüne dünyanın bilmem kaç yerine dağıtmışlar. Bunların her birini yönetemedikleri farklılıkları çözmek için yapmışlar, çözebilmiş mi? Hayır. Ermeni katliamının yaşandığı dönemden bize kalan çok ağır bir bakiye, hala sırtımızda taşıyoruz. Hala Kürdü de Türkü de, bu sınırlarda yaşayan bütün insanlar olarak o katliamın acı yükünü sırtımızda taşıyoruz” dedi.

ERMENİLERE KIYIM YAPILDIĞINI SAVUNDU

İnşa edilecek demokratik bir Türkiye’de samimi bir özeleştiri ile tarihte yaşanan acıların hafifletilebileceğini belirten Yüksekdağ şöyle konuştu:

“Ama Türkiye’yi yöneten zihniyet böyle düşünmüyor. Kendi bağımsız fikriyle de yapmıyor. Ermeni katliamının yapıldığı dönem İttihat Terakki dönemidir, Sarıkamış kaybının, kıyımının yaşandığı dönemlerdir. O kıyımdan kayıptan çıkabilmek için çözüm çare ararken kendilerini Almanya’nın yanında bulmuş ona biat noktasına gelmişlerdir. Ermeni katliamında Almanya’nın çok büyük payı vardır, Alman devleti birincil dereceden sorumlulardandır. Planı yapan, İttihatçılara tehcir projesini, Ermeni sorununun sürgünle, kıyımla çözülmesi fikrini veren Alman devletidir. Bağımsız bile düşünemiyor. Türkiye ordusunun başında Alman general vardır. Ama milliyetçilik hamaseti yapanlar bunları söylemez, onlar söylemeyince tarih unutacak mı? Ermeniler kıyıma uğradı, kovuldu düne kadar birlikte yaşadığı ortak vatan topraklarından.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/mahkeme-salonunda-soykirim-yalanina-sarildi-441035