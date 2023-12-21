Lübnan hükümeti, Azerbaycan’da mahkum edilmiş Lübnanlı Ermeni Vigen Euljekyan’ın durumuyla ilgilenme kararı aldı

Lübnan hükümeti, Azerbaycan’da bulunan Vigen Euljekyan adlı mahkumun durumuyla ilgilenmeye karar verdi.

Aktarılan bilgilere göre Euljekyan’ın eşine, Linda Euljekyan’a, bir süre sessiz kalmalarını ve gazetecilerle iletişimi kesmelerini istediler, çünkü bu süreci olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca, Vigen’in iki gün önce eşi ve çocuklarıyla telefonla konuştuğu bilgisi alındı. Vigen kurumunun aynı olduğunu ve neden 3 saat önce esir değişim listesinden adının çıkarıldığını ve yerine başka bir esirin gönderildiğini hiçbir şekilde anlamadığını söyledi. Tabii ki, Azerbaycan tarafı Vigen Euljekyan’a herhangi bir açıklama yapmadı.

Hatırlanacağı üzere, Vigen Euljekyan, savaşın hemen ardından Azerbaycanlılar tarafından Şuşi’de esir alındı. Vigen Euljekyan, terörizmle suçlandı ve Bakü mahkemesi onu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/21/Lübnan-hükümeti-Azerbaycan-Ermeni/264507