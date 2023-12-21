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Ermeni oyuncu 2023 yılında artık 5’inci kez “Lokomotiv”in en iyi futbolcusu seçildi

2023-12-21

Ermenistan milli futbol takımının savunma oyuncusu Nair Tiknizyan, Moskova’nın “Lokomotiv” kulübünün Aralık 2023’teki en iyi futbolcusu seçildi. “Zenit” ve “Ural” maçlarında attığı gollerle 6 üzerinden 6 puan elde etti.

Bu, Tiknizyan’ın 2023 yılındaki beşinci kez kazandığı ünvan. Daha önce Nisan, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında en iyi oyuncu seçilmişti.

Bu sezon Nair Tiknizyan, Rusya’nın Lokomotiv kulübü formasıyla 23 maça çıktı, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/21/Ermeni-futbolcu-Rusya-Lokomotiv-futbol/264506

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