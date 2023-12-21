Ermeni bir ailesini konu alan “Kök” kısa çizgifilmi “Oscar”a aday gösterildi

İsviçreli yönetmen Elodie Dermange’in animasyon kısa filmi “The Root” (Kök), Oscar adaylığı için yarışıyor. Hollywood Reporter’ın aktardığı göre, film, yönetmenin ailesinin Ermeni kökeni ve kuşakların travması hakkındadır.

Elodie Dermange, dedesinin Ermeni olduğu, ailesinin tarihini keşfetmek için babası ve teyzesiyle röportajlar yaparak kısa bir film ortaya koyuyor. Film sırasında, ailelerinin sevgiyi ifade edememe sorununun kuşaktan kuşağa geçtiğini ortaya koyar.

Oscar’a aday gösterilen kategoriler arasında En İyi Animasyon Kısa Film de dahil olmak üzere birçok kategorideki adaylar 21 Aralık’ta açıklanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/21/Ermeni-k%C4%B1sa-%C3%A7izgifilmi-Oscar/264485