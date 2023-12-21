AB ülkesinde ‘Sözde Ermeni soykırımı’ tartışması: ‘Türkiye NATO’nun çok önemli bir müttefiki’

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Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’nın “sözde Ermeni soykırımı” iddialarını tanımaya hazırlandıklarını açıklaması, AB ülkesinde tartışmalara neden oldu. Tsahkna’ya tepki gösteren Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Marko Mihkelson, “Türkiye NATO’nun çok önemli bir müttefiki” ifadesinde bulunarak Türkiye ile ilişkilere öncelik verilmesi gerektiğini savundu.

Baltık ülkesi Estonya‘da Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna’nın “sözde Ermeni soykırımı“na ilişkin açıklaması tartışmalara neden oldu.

Tsahkna, geçen hafta Ermenistan’ın başkenti Erivan’a yaptığı ziyaret sırasında “sözde soykırım” iddialarını tanımak için adım atacaklarını açıkladı. Tsahkna açıklamasında, Estonya’nın birçok müttefikinin soykırım iddialarını tanıdığını söyledi ve konuyu Estonya Parlamentosu Riigikogu’ya getirme sözü verdi.

“TÜRKİYE NATO’NUN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİ”

Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson, Dışişleri Bakanı’nın açıklamasına sert tepki gösterdi. Mihkelson, Estonya’nın Ermenistan’ın iddialarını tanıyarak Türkiye ile ilişkilerini zayıflatmasının büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu.

Tsahkna’nın önerisine şaşırdığını belirten Mihkelson, konunun parlamentoda hiç tartışılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bunu bakanın sosyal medya paylaşımında okuduk. Dışişleri Bakanı bu küçük ayrıntıyı unutuyor. Riigikogu’da mümkün olan en büyük desteği almak istiyorsanız, konuyu sosyal medyada duyurmadan önce ortaklarınızla görüşmeli ve bu konudaki istekliliği görmelisiniz. Toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerle yaptığım görüşmelerde bu konunun şu anda önemli olduğunu görmedim”

Şu anda dünyanın karmaşık bir süreçten geçtiğini ve Estonya’nın hemen yanı başında Ukrayna savaşının yaşandığını belirten Mihkelson, “Şu anda Türkiye ile ilişkilere öncelik vermek daha önemli. Türkiye ile önemli bir savunma işbirliğimiz var ve Türkiye NATO’nun çok önemli bir müttefiki. Bunun dışındaki herhangi bir hareket kesinlikle Estonya’nın güvenlik çıkarlarına aykırıdır”ifadesinde bulundu.

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/ab-ulkesinde-sozde-ermeni-soykirimi-tartismasi-turkiye-natonun-cok-2154068