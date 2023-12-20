Dink Cinayeti: 4 sanık hakkında açılan dava diğer davayla birleştirildi

Hrant Dink cinayetine ilişkin 4 emniyet mensubunun “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal” suçlaması yönünden davaya katılma talebinde bulunan Dink ailesinin talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı sanık Osman Gülbel, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosunda polis memurları sanık Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında “Anayasayı ihlal” suçundan 309. maddeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni dava açılmıştı.

4 sanık yönünden bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 2. duruşmaya, Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatlarıyla bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal” suçlaması yönünden davaya katılma talebinde bulunan Dink ailesinin talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme dava dosyasının, Yargıtay’da çoğu kamu görevlisi 15 sanık yönünden bozularak dönen davayla birleştirilmesine karar verdi. Birleşen dava, 10 Ocak 2024’te görülecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kamu görevlilerinin yargılandığı davada 26 Mart 2021’de kararını açıklamıştı.

78 sanıklı davada, Fetullah Gülen’in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı. Toplam 26 sanığa çeşitli suçlardan değişik oranlarda mahkumiyet kararı verilmiş, bazı sanıkların mahkumiyetleri bozulmuştu.

Mahkumiyetleri çeşitli gerekçelerle bozulan sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosya yerel mahkemeye gönderilmişti. (DHA)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29593/dink-cinayeti-4-sanik-hakkinda-acilan-dava-diger-davayla-birlestirildi