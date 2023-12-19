“Rosatom,” Ermenistan Nükleer Santrali’nin işletme süresini yeniden uzatıyor

15 Aralık’ta “Rusatom Servis” ve “Ermenistan Nükleer Santrali” (AES) arasında, Ermenistan Nükleer Santrali’nin işletme süresinin 2036 yılına kadar uzatılmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

“Rosatom” yaptığı açıklamada, santralin işletme süresinin uzatılması konusundaki anlaşmanın Rusya Federasyonu ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ekonomik işbirliği hükümet komitesinin rutin toplantısı kapsamında sağlandığını bildirdi.

Belgeyi, “Ermenistan Nükleer Santrali” Genel Müdürü Eduard Martirosyan ve “Rusatom Servis” İşbirlikçi Projeler Bölümü Başkanı Yuri Sviridenko imzaladı.

Ermenistan Nükleer Santrali’nin işletme süresi, ülkenin enerji bağımsızlığı için önemli bir faktördür. Santralin elektrik üretimindeki payı ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Nükleer enerji, çevre dostu bir enerji kaynağı olup, Ermenistan Nükleer Santrali’ndeki elektrik üretimi atmosfere önemli miktarda karbon dioksit salmama avantajı sağlamaktadır.

Ermenistan hükümeti, 2014 yılında “Rosatom”dan Nükleer Santrali’nin modernizasyonu ve işletme süresinin uzatılması talebiyle başvuruda bulundu. Modernizasyon 2015 yılında başladı ve 2021 yılında tamamlandı. Önemli bir nokta, çalışma durmaksızın gerçekleştirilen büyük bir kısmının, “Rosatom” tarafından yapılan detaylı hesaplamaların yanı sıra, istasyonun birçok ekipmanının değiştirilmesini içermesidir. Acil soğutma sistemi, makine bölümü, türbinler, otomasyon sistemleri, reaktör kabuğunun termal işlemi, restoratif yanma ve büyük ölçekli onarımlar dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme yapılmıştır. Enerji bloğunun gücü 380-390 MW’dan 440 MW’a yükseltilmiştir.

Ermenistan Nükleer Santrali’nin işletme süresi 2026 yılında sona eriyor, ilgili lisans 2021 yılında Ermenistan hükümeti tarafından verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/19/Rosatom-Ermenistan-Nükleer-Santrali-Metsamor/264309