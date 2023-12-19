NETFLIX için Ermenistan’da film ve diziler çekilecek

Ermenistan Ulusal Meclisi “Sivil Sözleşme” Partisi milletvekili Sisak Gabrielyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NETFLIX için Ermenistan’da film ve diziler çekileceği belirtildi.

Milletvekili, Beklediğim gibi, Film Kanunu’ndaki son değişiklikler Ermenistan’ı film yapımı açısından cazip hale getiriyor. Bugün ünlü Alman aktör film yapımcısı Till Schweiger’in Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndaki temsilcisi ile iş birliği anlaşması imzaladık. Ermenistan’da “Underdog”, “Dead by Dawn”, “Collapse” (Netflix 8 bölümlük film) olmak üzere toplam üç filmin çekimi yapılacak. Çekimlerin bu yılın başında başlaması planlanıyor. Bu, yeni yasanın ilk fiili uygulaması olacak.” dile getirdi.

Gabrielyan, uzmanlara göre Ermenistan’ın konum itibarıyla çekimler için oldukça uygun olduğunu ifade etti.

“Yılın hemen her döneminde aynı anda karlı dağlara, sıcaktan eriyen asfalta, güzel havalardan bina ve sokaklara, terk edilmiş ve ıssız köy ve fabrikalara aynı anda rastlayabilirsiniz.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/19/NETFLIX-için-Ermenistan-film-dizi/264300