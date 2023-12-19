Fener Rum Kilisesi’nden Güney Kıbrıs’a destek

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Fener Rum Kilisesi’nin ABD’deki gayriresmi temsilcisi Elphidophoros, 13 ve 14 Aralık tarihlerinde ABD devlet yetkilileriyle görüşerek Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı desteklediklerini belirtti.

Elphidophoros, 13 Aralık’ta ABD’nin başkenti Washington’da Manatos ailesinin düzenlediği etkinlikte Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Kongre’den yetkililerle bir araya geldi. ABD’deki Yunan lobisi olarak bilinen Manatos ailesine övgüler sıralayan Başpiskopos Elpidophoros, etkinlikteki konuşmasında şunları kaydetti:

‘AMERİKAN İKTİDARINDA BENZERSİZ YUNAN VARLIĞI YARATTI’

“Kırk yıldır bir örgüt olarak ve kırk yıldan fazla bir süredir Washington’da iyilik için çalışan bir güç olarak bu aile, ülkemize ve kesinlikle diasporamızın çıkarlarına hizmet etmiştir. Manatos&Manatos’un kurucuları Andy ve ulusumuza hizmet eden efsanevi bir şahsiyet olan babası Mike N. Manatos, Amerikan iktidar salonlarında benzersiz bir Yunan varlığı yarattı.

“Hepimiz bu olağanüstü aileyle olan ilişkimizden faydalandık. Helenizm’e, Kıbrıs’a, Yunanistan’a, Ekümenik Patrikhane’ye ve Amerika Kutsal Başpiskoposluğumuza yönelik tutkulu savunuculukları tüm ülkede iyi biliniyor. Kırk yıllık ikametleri, tarihi kazanımlarla ve her davamızı savunduklarına dair hikayelerle doludur.

“Başpiskopos olarak, Omogeneia’nın tamamı adına, topluma getirdikleri hizmetlerden dolayı en büyük saygımızı ve minnettarlığımızı ifade etmekten mutluluk duyuyorum. Gelecek kırk yılda ve gelecek nesillerde başarıları ve başarıları daha da artsın.”

DEVLET KADEMELERİNDE GÖREV ALIYORLAR

Manatos ailesi üyeleri, John F. Kennedy’nin başkanlığı döneminden itibaren devlet kademelerinde çeşitli görevler aldı. Ailenin bazı üyeleri ABD Senatosu’nda irtibat sorumlusu olarak görev yaptı. Andy Manatos, Jimmy Carter’ın başkanlığı döneminde Ticaret Bakanı Yardımcısı olarak çalıştı. Hala bazı aile üyeleri, ABD devletinin çeşitli kademelerinde danışmanlık düzeyinde ve ticari işler konusunda görevler alıyor.

Mike ve Andy Manatos, kurdukları Manatos&Manatos firmasıyla Yunan ve Rum diasporası adına çeşitli lobi faaliyetleri yürütüyor.

‘EKÜMENİK PATRİKHANE KIBRIS’I DESTEKLER’

Elphidophoros, 14 Aralık’ta da ABD Kongre Üyesi Gus Bilirakis ile görüştü. Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başpiskopos, “Kilisemizin ve Yunan Amerikalı toplumunun, Florida halkına hizmet eden gururlu bir evladı. Kendisi Ekümenik Patrikhane’nin koruyucusudur ve her zaman Yunanistan’ı ve Kıbrıs’ı destekler.” diyerek Patrikhane’nin de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı desteklediğini belirtti.

Elphidophoros’un konuşmalarında Fener Kilisesi hakkında Lozan’a aykırı olarak “Ekümenik” sıfatını kullanması da dikkat çekti.

TÜRKİYE’Yİ SOYKIRIMCI VE İŞGALCİ İLAN ETMİŞTİ

Elphidophoros, ABD’de daha önce katıldığı etkinliklerde Türkiye’yi “soykırımcı” ve “işgalci” olarak nitelemişti.

Eylül 2023’te Fener Rum Kilisesi’ne bağlı bir komitenin düzenlediği etkinlikte Osmanlı’yı ve Atatürk’ü “soykırımcı” ilan eden Elphidophoros, soykırımları anlatmanın kutsal bir görev olduğunu ileri sürmüştü. Türklerin 1894-1924 arasında 30 yıl boyunca soykırımlar yaptığını iddia eden Elphidophoros, Eylül 2022’deki bir etkinlikte de Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu söylemişti.

Türk askerinin Kıbrıs’tan derhal çekilmesi çağrısını yapan Elphidophoros, “Kıbrıs’ımızın kurtuluşu ve birleşik bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız.” demişti.

Elphidophoros, daha önce yaptığı bir açıklamada da, “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik ‘saldırgan’ tutumundan kaygı duyuyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Bakırköy’de doğan ve Türk vatandaşı olan Elphidophoros’un adı, Patrik Bartholomeos’tan sonraki muhtemel patrik adayları arasında geçiyor.

https://www.aydinlik.com.tr/haber/fener-rum-kilisesinden-guney-kibrisa-destek-440690