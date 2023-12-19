Ermeni genç yeni rekorunu 44 gün süren Karabağ savaşının kahramanlar anısına adadı (Video)

Ermenistan’ın Aragatsotn bölgesindeki Talin’den 18 yaşındaki Grigor Manukyan, hareket halindeki kamyonlar arasına kurulan direkte sürekli şınav çekerek Guinness Rekorlar Kitabı’nda bir rekor kırdı.

Kamyonlar minimum 5 km/s hızla ilerlerken, Grigor hareket halindeyken düşmeden mümkün olduğunca çok sayıda şınav yapmıştır.

Toplamda 44 şınav yaparak, Grigor geçen yıl “İtalyan Kelebeği” Tazio Gavioli tarafından belirlenen 35 şınavlık önceki rekoru geçti.

“Ben 50’ye kadar sayıyı artırabilirdim, ancak 44’te durmaya karar verdim ve rekorumu, 44 gün süren Artsakh Savaşı’nda hayatını kaybeden kahramanların anısına adadım,” dedi Grigor Manukyan.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/19/Ermeni-genç-yeni-rekorumu-44-gün-süren-kahramanlar-anısına-adadı-Video/264352