Champs-Élysées’in büyük bir bölümüne Charles Aznavour’un adı verilecek

Charles Aznavour’un doğumunun 100. yıldönümü vesilesiyle, Paris Belediyesi, Fransız-Ermeni sanatçı ve hümaniste saygı duruşunda bulunarak, Champs-Élysées Bahçeleri’nin büyük bir kısmına Charles Aznavour’un adını verecek.

Aznavour Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre Paris’in merkezinde yer alan bu alan, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapalı olacak ve 2024 baharında yeniden halka açılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/19/Champs-Élysées-Charles-Aznavour/264338